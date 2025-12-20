Logo
Lopovi ukrali Napoleonov zlatni prsten

Izvor:

SRNA

20.12.2025

15:02

Komentari:

0
Foto: Printskrin/Jutjub

Dva pljačkaša ukrala su nekoliko dragocjenih predmeta iz muzeja "Posljednja komanda Napoleonovog štabnog mjesta" u belgijskom gradu Ženap, a među njima i zlatni prsten sa pet dijamanata koji je pripadao Napoleonu Bonaparti.

Pljačka se dogodila u belgijskoj provinciji Valona. Pljačkaši su nasilno ušli u muzej kroz razbijeni prozor i uništili nekoliko vitrina.

Napoleonov zlatni prsten je 18-karatni i ima pet dijamanata.

Илон Маск-05092025

Svijet

Masku uvažena žalba

Ovaj prsten Napoleon je nosio tokom bjekstva nakon bitke kod Vaterloa 18. juna 1815. godine, prenosi belgijski televizijski kanal VRT.

Lopovi su takođe odnijeli i nekoliko zlatnih i srebrenih novčića iz vremena Napoleona.

