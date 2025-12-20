Lopovi ukrali Napoleonov zlatni prsten

Dva pljačkaša ukrala su nekoliko dragocjenih predmeta iz muzeja "Posljednja komanda Napoleonovog štabnog mjesta" u belgijskom gradu Ženap, a među njima i zlatni prsten sa pet dijamanata koji je pripadao Napoleonu Bonaparti.

Pljačka se dogodila u belgijskoj provinciji Valona. Pljačkaši su nasilno ušli u muzej kroz razbijeni prozor i uništili nekoliko vitrina.

Napoleonov zlatni prsten je 18-karatni i ima pet dijamanata.

Svijet Masku uvažena žalba

Ovaj prsten Napoleon je nosio tokom bjekstva nakon bitke kod Vaterloa 18. juna 1815. godine, prenosi belgijski televizijski kanal VRT.

Lopovi su takođe odnijeli i nekoliko zlatnih i srebrenih novčića iz vremena Napoleona.