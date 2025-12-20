Vranješ: Rukovodstvo Srpske 30 godina od Dejtona trpi snažne pritiske i razne napade

Rukovodstvo Republike Srpske i poslije 30 godina od kada je Dejtonski mirovni sporazum parafiran trpi snažne političke pritiske i razne napade na suverenitet Srpske, izjavio je danas ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ.

Vranješ je istakao da Republika Srpska ne želi da ide ka secesiji već da će se za to odlučiti i ići ka putu nezavisnosti ako se na njenu štetu bude rušio Dejtonski mirovni sporazum.

- Mi trpimo jedan vid međunarodne diktature u nekoj okupacionoj upravi već punih 30 godina. To je faktografija - rekao je Vranješ za Tanjug.

Dodao je da je to jedan oblik hibridnog ratovanja za koji se neko odlučio poslije Dejtonskog mirovnog sporazuma.

- Od tada do danas mi na neki način gradimo različite oblike metodologije kako se braniti u tim slučajevima u ograničenim kapacitetima. Mi nismo širokih kapaciteta da možemo da se suprotstavljamo nekim konvencionalnim metodama, nego tražimo svoje načine - objasnio je Vranješ.

Podsjetio je na slučaj aprilskog paketa iz 2006. godine za koji je rekao da će ući u istoriju, a u kojem je, kako je pojasnio, zamišljeno bilo da postoji jedan predsjednik BiH i dva potpredsjednika koji se rotiraju, a da Savjet ministara postane vlada.

- Bilo je zamišljeno da Savjet ministara može prenositi nadležnosti svojim odlukama mimo Parlamentarne skupštine kako je sad Dejton koncipirao i dvotrećinskom većinom i bilo je zamišljeno da u stvari se ojača državnost BiH - rekao je Vranješ.

Republika Srpska Crnadak: Visoki funkcioneri iz PDP-a ne podržavaju Stanivukovićev pokret

Dodao je da je tada Milorad Dodik zajedno sa opozicionim partnerima napravio taktiku i bili su potpuno konstruktivni, te su zauzeli stav da se ne smije dovoditi u pitanje postojanje Republike Srpske.

- To je smetalo Bošnjacima, ali nije smetalo Amerikancima. Kasnije kad je došlo do glasanja u Parlamentarnoj skupštini gdje je trebalo dvotrećinskom većinom da se potvrde te promjene ustava, Bošnjaci su bili protiv - naveo je Vranješ.

Govoreći o prijevremenim izborima u Republici Srpskoj, Vranješ je rekao da je pobjeda kandidata SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniše Karana neupitna, te da se uskoro očekuje i zvanično proglašenje.

On je napomenuo da je Centralna izborna komisija BiH odbila skoro sve zahtjeve opozicije koji se tiče ponovnog brojanja.

Čak i ako bi se izbori ponovili u pojedinim mjestima poput Doboja, Zvornika i Laktaša, Vranješ je rekao da bi rezultat bio isti, jer su "svi ti gradovi čvrsta uporišta SNSD-a".

Republika Srpska Dodik: Dok imamo snagu da brinemo jedni o drugima - imamo razloga za vjeru i ponos

Na pitanje kakva je pozicija lidera SNSD-a Milorada Dodika, Vranješ je rekao da "gdje sjedi predsjednik Dodik tu je i moć".

Kada je riječ o odnosima Srbije i Republike Srpske, podsjetio je na nedavno održanu konferenciju "Juronjuz Adria Samit" u Palati Srbija, na kojoj su učestvovali i Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i koji su tada poručili da su odnosi Srbije i Republike Srpske najbolji, kao što su uvijek i bili.

Dodao je da Republika Srpska ima dobre odnose i sa Rusijom, a to pokazuju brojni sastanci koje je Dodik imao sa ruskim diplomatama.

O potencijalnom hrvatskom entitetu i o tome da li bi obuhvatao i dijelove i Republike Srpske, Vranješ je rekao da ne bi i da je zvaničan stav Srpske jasan o pitanju potencijalnog trećeg entiteta - "to je dio onoga što se dogovara na teritoriji federacije".

Banja Luka Sjene prošlosti nad Gradskom upravom: Otac Stanivukovićeve saradnice hapšen zbog krađe mladunaca roda

Ukazao je da bi hrvatski i bošnjački faktor morali da postignu dogovor, dok se iz Republike Srpske tu uopšte ne uključuju.

- Kada bi oni postigli dogovor da FBiH podijele u dva djela, po ovom sadašnjem principu - da grupišu 10 kantona u dva entiteta, bez ikakvog diranja Republike Srpske, mi bismo dali kroz parlamentarnu skupštinu podršku - rekao je Vranješ.

Ako se ulazi u teritorijalnu preraspodjelu koja zahvata i Republiku Srpsku, Vranješ je naglasio da je stav Banjaluke da to neće podržati, nema dvotrećinske većine i samim tim to se ne može izmijeniti.