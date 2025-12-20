Crnadak: Visoki funkcioneri iz PDP-a ne podržavaju Stanivukovićev pokret

Povodom pojedinih medijskih nastupa, dužan sam da saopštim istinu, jer ono što smo čuli jednostavno nije tačno.

Ovo je na društvenim mrežama objavio šef kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Igor Crnadak.

"Predsjedništvo PDP nije jednoglasno donijelo odluku o formiranju Pokreta Sigurna Srpska, jer najmanje dva visoka funkcionera to nisu podržala, da ne ulazimo u raspoloženje među članovima i simpatizerima", istakao je Crnadak.

Glavni odbor PDP-a na sjednici u Bijeljini, dodao je on, takođe nije jednoglasno odlučio, jer nije bilo podrške više funkcionera sa područja Banjaluke, Istočnog Sarajeva, Hercegovine.

"Podršku za Pokret nije dao ni počasni predsjednik Mladen Ivanić, koji nije bio prisutan na sjednici, ali je to potvrdio u više medijskih nastupa. Treba dodati da je rasprava u Bijeljini bila ograničena na 45 minuta, tako da se mnogi od nas čak nisu mogli ni obratiti. Politike PDP-a, sa svojom jasnom alternativom vladajućem režimu, biće važan faktor na sljedećim izborima i nije dobro sa tim se poigravati", poručio je Crnadak.

Potvrda za to je, ističe on, veliki broj ljudi koji mu se javljaju, daju snažnu podršku, žele stvarne promjene, ali ne vide svoj angažman u Pokretu.

"Uoči krupnih dogovora na opozicionoj strani, pozivam da se posvetimo rješavanju dva problema: manjku povjerenja i pouzdanosti prema nekim pojedincima i potrebi da niko ne bude isključen, odnosno da svako ko iskreno želi promjene nađe svoje mjesto u velikom dogovoru", poručio je Crnadak.