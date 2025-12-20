Logo
Brčak optužen da je izgrizao bivšu partnerku

ATV

20.12.2025

15:28

Nasilje nad ženama, silovanje, porodično nasilje
Četrdesetšestogodišnji Brčak A.B. optužen je da je izgrizao po rukama bivšu partnerku A.K.

Kako piše u optužnici Tužilaštva Brčko, on je 15. oktobra ove godine, oko 07.35, došao do porodične kuće svoje bivše partnerke A.K. kako bi njenog maloljetnog sina odvezao do škole.

"Kada mu je A.K. otvorila vrata, optuženi je na njenoj desnoj nadlaktici primijetio modricu za koju je posumnjao da ju je nanio sadašnji partner", piše u optužnici Tužilaštva Brčko.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Finansiranje Ukrajine samo slabi EU

Kako se dodaje, svjestan i sa namjerom da je povrijedi, a što je i htio, ugrizao ju je jednom za lijevu nadlakticu, a dva puta za desnu.

Dodaje se da je žena zadobila laku tjelesnu povredu.

"Radi se o dva krvna podliva elipsastog izgleda na prednjoj unutrašnjoj strani središnjeg dijela desne nadlaktice i jednom krvnom podlivu zadnje strane središnjeg dijela lijeve nadlaktice koji je u svom donjem dijelu polulučnog - izduženog elipsastog oblika", precizirano je u optužnici.

