Mještani u bunaru pronašli tijelo žene

Izvor:
Kurir
20.12.2025
14:13
Komentari:0
U mjestu Milorci kod Uba u jednom bunaru jutros je pronađeno tijelo žene (70).
Za sada nije poznato o kome je riječ, a da je tijelo završilo u bunaru primijetili su mještani sela kod Uba.
Naime, oni su navodno o svemu odmah obavijestili policiju i vatrogasce-spasioce koji su odmah došli na teren.
"Vatrogasci su iz bunara izvukli tijelo na površinu, a ljekari Hitne pomoći samo su mogli da konstatuju smrt. Po nalogu dežurnog tužioca tijelo je poslato na obdukciju koja će utvrditi kako je došlo do tragedije", navodi izvor.
