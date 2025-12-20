Mještani u bunaru pronašli tijelo žene

Za sada nije poznato o kome je riječ, a da je tijelo završilo u bunaru primijetili su mještani sela kod Uba.

Naime, oni su navodno o svemu odmah obavijestili policiju i vatrogasce-spasioce koji su odmah došli na teren.

"Vatrogasci su iz bunara izvukli tijelo na površinu, a ljekari Hitne pomoći samo su mogli da konstatuju smrt. Po nalogu dežurnog tužioca tijelo je poslato na obdukciju koja će utvrditi kako je došlo do tragedije", navodi izvor.