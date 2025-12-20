Tragedija na Durmitoru: Ispali iz korpe na ski-liftu, jedno poginulo

Izvor:
RTCG
20.12.2025
15:16

Na Savinom Kuku jedna osoba je stradala, a druga teško povrijeđena nakon što su ispale iz korpe na ski-liftu.
Kako saznaje RTCG, u pitanju su strani državljani, a sve se dogodilo na žičari broj dva.
Korpa je, prema posljednjim informacijama proklizala i udarila u drugu. Povređenoj stranoj državljanki se ukazuje pomoć.
Ski lift na kome je došlo do nesreće star je 35 godina, a nedostaje mu jedan stub.
Više detalja nije zasad poznato.
Policija i spasioci su na licu mjesta.
