Tragedija na Durmitoru: Ispali iz korpe na ski-liftu, jedno poginulo

RTCG

20.12.2025

15:16

Na Savinom Kuku jedna osoba je stradala, a druga teško povrijeđena nakon što su ispale iz korpe na ski-liftu.

Kako saznaje RTCG, u pitanju su strani državljani, a sve se dogodilo na žičari broj dva.

Korpa je, prema posljednjim informacijama proklizala i udarila u drugu. Povređenoj stranoj državljanki se ukazuje pomoć.

Ski lift na kome je došlo do nesreće star je 35 godina, a nedostaje mu jedan stub.

Više detalja nije zasad poznato.

Policija i spasioci su na licu mjesta.

nesreća

tragedija

Durmitor

