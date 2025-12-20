Banke uvele limit: Mijenjaju samo do 100 evra

Nakon pomame za evrima u Srbiji proteklih dana pojedine banke su ograničile kupovinu evra svojim klijentima.

Tako su "udarile“ limit na mijenjanje dinara i kupovinu deviza preko aplikacija banke, koje veliki broj građana ima na telefonu.

Region Preminuo Dragan Kostić: Tužne vijesti objavio sin

Pojedine banke su granicu za jednu transakciju spustile na samo 100 evra, dok beneficiju da pazare evre preko virtuelne mjenjačnice imaju jedino zaposleni u toj banci.

Nemaju sve banke ovaj limit, pa je najbolje da se građani unaprijed raspitaju, ukoliko žele na ovaj način da kupe devize.

"Mislio sam da se nešto pokvarilo, jer nikako nisam mogao da kupim 330 evra preko aplikacije na telefonu svoje banke", kaže jedan građanin.

"Onda mi je zaposleni u toj banci, koji mi je prijatelj, rekao da je uvedeno ograničenje, pa sam pokušao sa 100 evra i uspio da kupim devize. Dosta me je iznerviralo što sam mi je propao cijeli dan u tome i nisam mogao na vrijeme da kupim robu koju sam želio. Trebalo je da nas obavijeste vidno o ovoj promjeni", dodao je on.

Prilika za zaradu

Treba imati u vidu da pojedine banke naplaćuju i određenu naknadu za usluge mjenjačnice, dodatno na kurs.

Tako sada građani, kada postoji limit za razmjenu novca, zapravo moraju više puta da plate tu naknadu, ukoliko žele da razmijene više od 100 evra. To je za klijente samo dodatni, nemali trošak, a za banke – prilika da nešto dodatno "kapne“.

Hronika Mještani u bunaru pronašli tijelo žene

U jednoj od banaka je tako, umjesto 330 evra, klijent na kraju mogao za iznos koji je imao, da kupi 325, pa je banka zaradila pet evra na ovim transakcijama. Pet po pet…

Razlika u kursu

Važno je napomenuti i da mjenjačnica preko poslovnih banaka nije najpovoljniji način kupovine evra, jer banke nemaju ograničenje za odstupanje od srednjeg kursa koji propisuje Narodna banka Srbije.

Tako je kurs za kupovinu, ali i za prodaju evra, po pravilu za nekoliko dinara nepovoljniji nego kada se transakcija obavila u mjenjačnici. Ipak, banke računaju na to da je klijentima često mrsko da skidaju novac sa računa, odlaze u mjenjačnicu i ponovo ga polažu na bankomat, a u brojim slučajevima bankomati nemaju mogućnost polaganja novca, pa ljudi moraju da čekaju red u samoj filijali banke.

Scena Nataša Bekvalac o muškarcima iz Banjaluke: "Baš strava"

Zato mnogi "žrtvuju“ tu razliku da bi uštedjeli vrijeme. Ipak, ne razmišljaju da je na veći iznos, pogotovo ako mijenjaju devize pred put ili za neku veću kupovinu, ta razlika ipak znatno veća i da gube više.

Tako se evro 19. decembra prodavao u mjenjačnicama za oko 118,7 dinara, a u bankama za do dva dinara više, piše "Vreme".