Kolaps na granicama: Kamioni na Batrovcima čekaju 14 sati

Prema podacima JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, saopšteno je večeras iz AMSS.

Prema informacijama Uprave granične policije, putnička vozila se na GP Horgoš, na izlazu, zadržavaju 20 minuta, dok na GP Šid, na ulazu, čekaju 90 minuta.

Kada je riječ o teretnim terminalima graničnih prelaza, kamioni na GP Batrovci, izlaz, čekaju 840 minuta, na GP Sremska Rača, izlaz 180 minuta, dok se na GP Bezdan, izlaz, zadržavaju 150 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategogrije vozila, prenosi "b92".