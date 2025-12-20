Logo
Large banner

Stanivuković prozvao ministra Stevanovića: Neka pojede koju sarmu

Izvor:

ATV

20.12.2025

15:07

Komentari:

0
Станивуковић прозвао министра Стевановића: Нека поједе коју сарму
Foto: ATV

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković optužio je ministra Zorana Stevanovića da se može pohvaliti koliko je godina "proždirao“ budžet, preko Zvornika i svega onoga što se tamo naziva poslovanjem, a što u stvarnosti liči na organizovani kriminal.

On je prozvao Stevanovića koji se nekada hvalio koliko sarmi može pojesti.

"Vidim da se trenutno bavi Banjalukom. Dobro je, neka zna da ćemo se i mi uskoro pozabaviti njim“, rekao je Stanivuković.

On je dodao da će, kada im narod za deset mjeseci ukaže povjerenje, stići i do Zvornika.

Драшко Станивуковић

Banja Luka

Optužbe na račun Grada Banjaluka: Duguje nam stotine hiljada KM

"Kada nam narod za deset mjeseci ukaže povjerenje, stići ćemo i do Zvornika, da preispitamo Aluminu, izborne krađe, ali i to kako njegov ortak, Goci Pavlović, redom kupuje sve što se kupiti može u Republici Srpskoj“, poručio je Stanivuković.

"Doći će vrijeme kada će prestati da ‘proždire’ budžet Republike Srpske, a do tada, neka tokom praznika pojede još koju sarmu. Apetit mu, očigledno, nikad nije bio problem", zaključio je Stevanović.

Podijeli:

Tagovi:

Draško Stanivuković

Zoran Stevanović

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пречишћавач ваздуха

Banja Luka

Banjalučani masovno traže spas u jednom proizvodu

1 h

0
Наташа Беквалац о мушкарцима из Бањалуке: "Баш страва"

Scena

Nataša Bekvalac o muškarcima iz Banjaluke: "Baš strava"

54 min

0
Загађен ваздух у Бањалуци

Društvo

Ljudi će bježati iz Banjaluke i Sarajeva: Ostvaruje li se predviđanje iz 2018?

1 h

0
Бањалука, загађење ваздуха

Društvo

Poznati bh. meteorolog objavio vijesti koje će obradovati sve

2 h

0

Više iz rubrike

Врањеш: Руководство Српске 30 година од Дејтона трпи снажне притиске и разне нападе

Republika Srpska

Vranješ: Rukovodstvo Srpske 30 godina od Dejtona trpi snažne pritiske i razne napade

27 min

0
ПДП

Republika Srpska

Crnadak: Visoki funkcioneri iz PDP-a ne podržavaju Stanivukovićev pokret

1 h

0
Додик: Док имамо снагу да бринемо једни о другима - имамо разлога за вјеру и понос

Republika Srpska

Dodik: Dok imamo snagu da brinemo jedni o drugima - imamo razloga za vjeru i ponos

2 h

1
"С љубављу храбрим срцима": Број 1411 до сада позван 18.477 пута

Republika Srpska

"S ljubavlju hrabrim srcima": Broj 1411 do sada pozvan 18.477 puta

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

12

Stevanović Stanivukoviću: Sarma na mom stolu korisnija od obećanja rijaliti gradonačelnika

15

12

Ovo je najjezivija fotografija Džefrija Epstajna

15

07

Stanivuković prozvao ministra Stevanovića: Neka pojede koju sarmu

15

02

Lopovi ukrali Napoleonov zlatni prsten

14

54

Masku uvažena žalba

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner