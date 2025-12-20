Stanivuković prozvao ministra Stevanovića: Neka pojede koju sarmu

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković optužio je ministra Zorana Stevanovića da se može pohvaliti koliko je godina "proždirao“ budžet, preko Zvornika i svega onoga što se tamo naziva poslovanjem, a što u stvarnosti liči na organizovani kriminal.

On je prozvao Stevanovića koji se nekada hvalio koliko sarmi može pojesti.

"Vidim da se trenutno bavi Banjalukom. Dobro je, neka zna da ćemo se i mi uskoro pozabaviti njim“, rekao je Stanivuković.

On je dodao da će, kada im narod za deset mjeseci ukaže povjerenje, stići i do Zvornika.

"Kada nam narod za deset mjeseci ukaže povjerenje, stići ćemo i do Zvornika, da preispitamo Aluminu, izborne krađe, ali i to kako njegov ortak, Goci Pavlović, redom kupuje sve što se kupiti može u Republici Srpskoj“, poručio je Stanivuković.

"Doći će vrijeme kada će prestati da ‘proždire’ budžet Republike Srpske, a do tada, neka tokom praznika pojede još koju sarmu. Apetit mu, očigledno, nikad nije bio problem", zaključio je Stevanović.