Dječak ostao bez dva prsta, eksplodirala mu petarda u ruci

20.12.2025

10:55

Дјечак остао без два прста, експлодирала му петарда у руци

Desetogodišnjem dječaku u Osijeku eksplodirala je petarda u lijevoj ruci i amputirana su mu dva prsta zbog teških povreda, saopštila je osječka policija.

Policiji je sinoć u 21.30 časova dojavljeno da je u Klinički bolnički centar Osijek primljen desetogodišnjak, kojem je na Trgu slobode eksplodirala petarda u ruci.

Pripadnici Policijske uprave osječko-baranjske obavili su uviđaj na licu mjesta.

Iz policija su poručili da pirotehnika nije bezopasna, pogotovo kada se nađe u dječijim rukama jer može da prouzrokuje teške povrede i požare, a posebno je opasna u zatvorenom prostoru.

Upozorili su roditelje i staratelje da će oni odgovarati za prekršaj ukoliko policija kod djeteta mlađeg od 14 godina pronađe zabranjena pirotehnička sredstva ili ako ih koristi.

