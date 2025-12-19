Logo
Albanac pao na granici: U automobilu pronađeno 12,7 kilograma kokaina

19.12.2025

16:58

Албанац пао на граници: У аутомобилу пронађено 12,7 килограма кокаина
Pripadnici hrvatske policije i carine zaplijenili su na graničnom prelazu prema Crnoj Gori 12,7 kilograma kokaina i uhapsili albanskog državljanina.

Droga je pronađena prilikom pregleda automobila u skrovištu ispod zadnjeg sjedišta vozila.

Iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske saopšteno je da je utvrđeno da je droga stigla iz zemalja Zapadne Evrope i da je bila namijenjena daljoj preprodaji u Albaniji.

Svijet

Novi zakon o služenju vojnog roka u Njemačkoj na snazi od januara

Albanski državljanin doveden je u prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

Droga

hapšenje

granica

