Albanac pao na granici: U automobilu pronađeno 12,7 kilograma kokaina

19.12.2025
16:58
Pripadnici hrvatske policije i carine zaplijenili su na graničnom prelazu prema Crnoj Gori 12,7 kilograma kokaina i uhapsili albanskog državljanina.
Droga je pronađena prilikom pregleda automobila u skrovištu ispod zadnjeg sjedišta vozila.
Iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske saopšteno je da je utvrđeno da je droga stigla iz zemalja Zapadne Evrope i da je bila namijenjena daljoj preprodaji u Albaniji.
Albanski državljanin doveden je u prostorije policije na kriminalističko istraživanje.
