Novi zakon o služenju vojnog roka u Njemačkoj na snazi od januara

Izvor:

SRNA

19.12.2025

16:54

Komentari:

0
Foto: Pixabay

Novi zakon o služenju vojnog roka u Njemačkoj stupiće na snagu 1. januara, nakon što ga je odobrio gornji dom njemačkog parlamenta Bundesrat.

Prijedlog zakona predviđa da mladići prođu ljekarske preglede i budu registrovani na spisku za vojnu službu, dok aktivna služba ostaje dobrovoljna, javila je agencija DPA.

Prema zakonu, parlament može da odluči o uvođenju obaveznog služenja vojnog roka ako se ciljevi za proširenje oružanih snaga ne ostvare na dobrovoljnoj bazi.

Полиција ФБиХ

Hronika

Prijetio ubistvom zdravstvenim radnicima preko društvenih mreža

Cilj zakona je povećanje broja vojnika u njemačkim oružanim snagama sa sadašnjih 184.000 na između 255.000 i 270.000 do 2035. godine.

Od sljedeće godine, svi mladići i djevojke rođeni 2008. godine ili kasnije dobiće lični upitnik o svojoj motivaciji za vojnu službu.

Njemačka

