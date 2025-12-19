Novi zakon o služenju vojnog roka u Njemačkoj na snazi od januara

Novi zakon o služenju vojnog roka u Njemačkoj stupiće na snagu 1. januara, nakon što ga je odobrio gornji dom njemačkog parlamenta Bundesrat.

Prijedlog zakona predviđa da mladići prođu ljekarske preglede i budu registrovani na spisku za vojnu službu, dok aktivna služba ostaje dobrovoljna, javila je agencija DPA.

Prema zakonu, parlament može da odluči o uvođenju obaveznog služenja vojnog roka ako se ciljevi za proširenje oružanih snaga ne ostvare na dobrovoljnoj bazi.

Cilj zakona je povećanje broja vojnika u njemačkim oružanim snagama sa sadašnjih 184.000 na između 255.000 i 270.000 do 2035. godine.

Od sljedeće godine, svi mladići i djevojke rođeni 2008. godine ili kasnije dobiće lični upitnik o svojoj motivaciji za vojnu službu.