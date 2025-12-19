Logo
Large banner

Putin: Zaljubljen sam

Izvor:

Tanjug

19.12.2025

16:01

Komentari:

0
Путин: Заљубљен сам
Foto: Tanjug/AP

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da je zaljubljen i da vjeruje u ljubav na prvi pogled, odgovarajući na pitanja građana tokom programa "Godina u osvrtu sa Vladimirom Putinom, u okviru "Direktne linije".

Kako prenosi TV kanal Rosija 1, na pitanje novinarke da li je zaljubljen, Putin je jednostavno odgovorio da jeste.

Voditelji programa su ga takođe pitali da li vjeruje u ljubav na prvi pogled, na šta je ruski predsjednik odgovorio potvrdno.

Ranije danas, novinar ruskog Kanala 4, Kiril Bažanov, zaprosio je svoju djevojku u programu "Direktna linija" tokom kojeg je predsjednik Rusije odgovarao na pitanja gledalaca.

Novinar iz Jekaterinburga tom prilikom je pozvao ruskog predsjednika na vjenčanje, prenijela je agencija RIA Novosti.

Bažanov je došao u svečanom odijelu i sa natpisom "Želim da se oženim!".

илу-празнична трпеза-оброк-08122025

Zdravlje

Kako obuzdati prejedanje na predstojećim praznicima: Ovo su najvažnija pravila

"Vi ste obučeni kao da ste spremni za vjenčanje", primijetio je Putin, obraćajući se novinaru, koji je rekao da natpis nije šala.

"Ja znam da moja djevojka upravo sada gleda prenos. Olečka, udaj se za mene", izgovorio je Bažanov.

On je potom dodao da bi oboje veoma voljeli da Putin dođe na njihovo vjenčanje, prenijela je ruska agencija.

Podijeli:

Tag:

Vladimir Putin

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Крио дрогу у точку: Бањалучанин ухапшен у Мркоњић Граду

Hronika

Krio drogu u točku: Banjalučanin uhapšen u Mrkonjić Gradu

35 min

0
Празнична трпеза

Zdravlje

Kako obuzdati prejedanje na predstojećim praznicima: Ovo su najvažnija pravila

44 min

0
Савез Срба Словеније подржава иницијативу за укидање санкција Додику

Region

Savez Srba Slovenije podržava inicijativu za ukidanje sankcija Dodiku

50 min

0
Скандалозни снимци обишли свијет: Радници туку краве палицама, боду и уринирају по њима

Svijet

Skandalozni snimci obišli svijet: Radnici tuku krave palicama, bodu i uriniraju po njima

56 min

0

Više iz rubrike

Скандалозни снимци обишли свијет: Радници туку краве палицама, боду и уринирају по њима

Svijet

Skandalozni snimci obišli svijet: Radnici tuku krave palicama, bodu i uriniraju po njima

56 min

0
Путин: Русија за 200 година високообразована и технолошки развијена

Svijet

Putin: Rusija za 200 godina visokoobrazovana i tehnološki razvijena

1 h

1
Орбан: Њемачка се спрема за рат

Svijet

Orban: Njemačka se sprema za rat

1 h

1
Новинар запросио девојку у програму Директна линија са Путином

Svijet

Novinar zaprosio devojku u programu Direktna linija sa Putinom

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

32

Maloljetnik teže povrijeđen: Policija uputila apel roditeljima

16

29

Brutalan napad na policajca tokom noćne intervencije

16

20

Upozorenje potrošačima u BiH: Ajlajner opasan za oči povučen iz prodaje

16

19

Dodik: Za uređenje Doma "Rada Vranješević" biće obezbijeđeno 100.000 KM

16

15

Raste broj oboljelih od opasnog virusa, ima i mrtvih

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner