Putin: Zaljubljen sam

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da je zaljubljen i da vjeruje u ljubav na prvi pogled, odgovarajući na pitanja građana tokom programa "Godina u osvrtu sa Vladimirom Putinom, u okviru "Direktne linije".

Kako prenosi TV kanal Rosija 1, na pitanje novinarke da li je zaljubljen, Putin je jednostavno odgovorio da jeste.

Voditelji programa su ga takođe pitali da li vjeruje u ljubav na prvi pogled, na šta je ruski predsjednik odgovorio potvrdno.

Ranije danas, novinar ruskog Kanala 4, Kiril Bažanov, zaprosio je svoju djevojku u programu "Direktna linija" tokom kojeg je predsjednik Rusije odgovarao na pitanja gledalaca.

Novinar iz Jekaterinburga tom prilikom je pozvao ruskog predsjednika na vjenčanje, prenijela je agencija RIA Novosti.

Bažanov je došao u svečanom odijelu i sa natpisom "Želim da se oženim!".

"Vi ste obučeni kao da ste spremni za vjenčanje", primijetio je Putin, obraćajući se novinaru, koji je rekao da natpis nije šala.

"Ja znam da moja djevojka upravo sada gleda prenos. Olečka, udaj se za mene", izgovorio je Bažanov.

On je potom dodao da bi oboje veoma voljeli da Putin dođe na njihovo vjenčanje, prenijela je ruska agencija.