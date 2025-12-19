Kako obuzdati prejedanje na predstojećim praznicima: Ovo su najvažnija pravila

Tako nerijetko dolazi do mešanja raznih namirnica, ali i prejedanja koje može stvoriti velike tegobe.

Poenta je biti umjeren u hrani i piću kako ordinacije ne bi bile prepune pacijenata koji su pretjerali sa jelom.

Inače, prosječan obrok tokom slavske trpeze sadrži oko 4.000 kalorija što je duplo više od preporučenog dnevnog unosa, zbog čega i ne čudi što svi organi u tijelu postaju opterećeni sa ovim unosom, a prejedanje može čak da izazove i infarkt i moždani udar, upozoravaju ljekari.

Kako se obuzdati?

Prejedanje je česta pojava uzrokovana bogatstvom trpeze i tradicijom gozbe, ali se može izbjeći svjesnim pristupom: uživanjem u druženju, postepenim uzimanjem hrane, izbjegavanjem kombinovanja teških jela, pijenjem vode i laganijim izborom hrane, kao i ne uzimanjem više od jednog tanjira supe ili čorbe.

Cilj je da proslava praznika bude druženje, a ne trka sa hranom, kako bi se očuvala tradicija bez opterećenja za organizam.

Fokus neka bude na druženju, jer je slava prvenstveno praznik porodičnog okupljanja, ne samo jela. Ne morate probati sve što se na stolu nađe, već birajte ono što najviše volite.

Da biste što prije osjetili sitost pijte vodu prije i tokom obroka. Potom krenite od salata i laganijih pred‌jela, a izbjegavajte pretrpavanje tanjira suvom hranom.

Najvažnije pravilo neka bude da se ograničite na jedan tanjir glavnog jela.

Neka bude mjesta i za dezert

Ostavite mjesta za desert, ali ne pretjerujte. Praksa je pokazala da je tokom praznika pojačan broj ljekarskih pregleda. Ukoliko osjetite određene tegobe u stomaku poput grčeva, važno je da se javite ljekaru, kako bi se isključila mogućnost trovanja.

Ako se baš prejedete, malo kisele vode, sode bikarbone može u prvi mah da pomogne u toj priči, takođe i šetnja. Preventivno ne bi bilo loše da ne unosimo tečnost pola sata prije, za vrijeme i pola sata poslije obroka. To će nam malo zaštititi digestivni sistem i neće dovesti do nadutosti i lošeg varenja.

Kalorična "jaka hrana" negativno d‌jeluje na krvne sudove, pa se često u ovom periodu javlja povećan broj infarkta ili moždanih udara.

Osobama sa kardiovaskularnim problemima savjetuje se redukcija ishrane. Birajte namirnice sa nižim sadržajem soli, prenosi b92.