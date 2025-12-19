Logo
Zvanično! Marihuana može da se koristi u medicinske svrhe

Izvor:

Tanjug

19.12.2025

08:29

Званично! Марихуана може да се користи у медицинске сврхе

Predsjednik SAD Donald Tramp potpisao je uredbu kojom se ubrzava reklasifikacija kanabisa, odnosno kojom se marihuana premješta u nižu kategoriju kontrolisanih supstanci.

Ovim se otvara put da američka Uprava za hranu i lijekove (FDA) detaljnije prouči njegove moguće medicinske primjene.

"Imamo ljude koji me godinama mole da ovo uradim, ljude koji trpe velike bolove decenijama", rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući, dodajući da je ovakva odluka pitanje "zdravog razuma".

On je naglasio da se tom merom kanabis ne legalizuje na nivou cijele zemlje, prenosi NBC Njuz.

"Ovo ni na koji način ne legalizuje marihuanu, niti na bilo koji način odobrava njenu upotrebu kao rekreativne droge", rekao je Tramp, dodajući da je cilj uredbe pomoć osobama koje pate od hroničnih bolova.

Tramp je takođe naveo da nije otvoren za legalizaciju kanabisa u rekreativne svrhe.

Магла у Бањалуци

Društvo

Vazduh u Banjaluci i jutros opasan po zdravlje

"Nikada nije bezbjedno koristiti snažne supstance u rekreativne svrhe", istakao je američki predsjednik.

Prema navodima visokih zvaničnika administracije za Rojters, Trampovom uredbom nalaže državnom pravobraniocu SAD da ubrza proces reklasifikacije marihuane, što bi moglo da dovede do njenog svrstavanja u istu kategoriju sa pojedinim analgeticima, kao supstancom nižeg rizika.

Kanabis je trenutno, prema Zakonu o kontrolisanim supstancama iz 1970. godine, svrstan u istu kategoriju kao heroin, ekstazi i LSD.

Trampova uredba nalaže da se kanabis reklasifikuje u treću kategoriju kontrolisanih supstanci, koju Agencija za borbu protiv droga (DEA) definiše kao supstance sa umjerenim do niskim potencijalom za fizičku i psihološku zavisnost.

U treću kategoriju, između ostalog, spadaju lijekovi poput paracetamola sa kodeinom, ketamin i testosteron.

