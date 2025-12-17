Preživjeli koronu, ali nisu sigurni: Šokantni podaci o riziku od smrti

Nova velika kohortna studija izraelskih naučnika pokazala je da je u odraslih pacijenata koji su preživjeli hospitalizaciju zbog korona virusa, rizik od smrti unutar dvije godine znatno veći u odnosu na njihove vršnjake koji nisu bili zaraženi Kovidom.

Rezultate su objavili u časopisu "International Journal of Infectious Diseases".

Svijet Srbin silovao i sjekirom tukao bivšu djevojku, na sudu se branio na neobičan način

Na temelju elektroničkih zdravstvenih kartona jedne od najvećih zdravstvenih organizacija u Izraelu, Klalit Helt Servises, istraživači su pratili 16.445 parova u dobi od 40 godina naviše.

U jednoj su grupi bili pacijenti hospitalizovani zbog Kovida između marta 2020. i decembra 2021. i preživjeli su najmanje 30 dana nakon otpusta, a u drugoj osobe koje se nisu zarazile korona virusom.

Za potrebe istraživanja naučnici su svakog zaraženog pacijenta, poređenju radi "uparili" prema dobi, polu i komorbiditetima s osobom koja se nije zarazila ovom virusnom bolešću.

Koliki je rizik od smrti?

Pokazalo se da je rizik od smrtnog ishoda unutar dvije godine nakon otpuštanja iz bolnice bio za 69 odsto veći među preživjelim pacijentima u odnosu na njihove vršnjake koji nisu bili zaraženi korona virusom.

Smrtnost od svih uzroka iznosila je 4,91 slučajeva na 1000 osoba među preživjelima od Kovida, u poređenju s 2,63 u kontrolnoj grupi.

Region U dijelovima počela zima kakva nije viđena pola vijeka: Šta nas čeka

U grupi hospitalizovanih u dobi od 40 do 64 godine uočen je više nego dvostruko veći rizik od smrtnog ishoda u odnosu na nezaražene učesnike istraživanja iste životne dobi, a kod mlađih odraslih osoba uticaj je bio relativan.

Rizik od smrtnog ishoda dodatno su povećala višestruka hronična zdravstvena stanja, poput raka, zatajenja srca i bolesti bubrega.

Čini se da vakcinacija pruža znatnu zaštitu za odrasle osobe u srednjoj životnoj dobi, posebno ako otprije boluju od određenih bolesti.

Dvije ili više primljenih doza vakcina protiv Kovida izraelski su naučnici povezali s manjim rizikom od smrtnosti za 48 odsto u grupi ljudi u dobi od 40 do 64 godine.

Povezanost je bila slabija i nije bila statistički znatna među odraslima u dobi od 65 i više godina.

Nalazi ukazuju na potrebu za preventivnim strategijama i ciljanim praćenjem prethodno hospitalizovanih pacijenata, napominju autori te dodaju da se pritom posebna pažnja treba posvetiti kardiovaskularnim, bubrežnim i onkološkim komplikacijama koje se mogu pojaviti ili pogoršati nakon teškog oblika zaraze Kovidom 19.