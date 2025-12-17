Logo
Skandal u Šibeniku: Božićne jaslice sa crnim krstovima, ustaškim pokličem i zastavama

Izvor:

Sputnjik

17.12.2025

17:22

Скандал у Шибенику: Божићне јаслице са црним крстовима, усташким покличем и заставама

Šibenska crkva Gospa van Grada i ove godine je postavila jaslice koje izlaze iz okvira tradicionalnog vjerskog prikaza sa političkim i istorijskim simbolima iz Drugog svjetskog rata.

Pored "svete porodice", kraj jaslica su uz službenu hrvatsku zastavu, postavljene i zastava HOS-a i nekoliko drugih. Ispred njih se nalaze crni krstovi s hrvatskim grbom s početnim bijelim poljem, kao i ploče s popisima jama i stratišta Hrvata iz Drugog svjetskog rata.

Na pločicama je tekstualno objašnjenje o ustaškom pokliču "Za dom spremni", o tome ko je "stvarno" prodao Dalmaciju Italijanima, te o "pravoj istini" o bici na Sutjesci, uz niz drugih detalja vidljivih na fotografijama.

Uz jaslice, kako prenosi lokalni portal ŠibenikIN, postavljene su i ploče s opširnim tekstovima u kojima se iznose revizionističke interpretacije hrvatske istorije 20. vijeka.

U njima se pozdrav „Za dom“ prikazuje kao viševekovne hrvatski poklič, uz tvrdnje da su ga koristile istorijske ličnosti poput Nikole Šubića Zrinskog, Josipa Jelačića i Stjepana Radića.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Rezultati izbora pokazali - narod želi da novi predsjednik bude Karan

U tekstovima se navode dvosmislene istorijske interpretacije o odgovornosti ustaškog režima za teritorijalne gubitke Hrvatske tokom Drugog svjetskog rata, tvrdeći da su delovi Dalmacije i Istre Italiji predati još tokom Prvog svetskog rata. Poseban naglasak stavljen je i na ulogu muslimana u NDH, koji se u tim prikazima opisuju kao lojalni učesnici tadašnje države, uključujući i tvrdnje o njihovoj većinskoj zastupljenosti u pojedinim ustaškim jedinicama.

U tekstovima se spominje i partizanski pokret, uz tvrdnje o "masovnim stradanjima hrvatskih boraca" u bitkama poput Sutjeske te optužbe da su partizani nakon rata počinili sistemska ubistva bez suđenja, uključujući velik broj crkvenih ljudi. Navode se i brojke o masovnim grobnicama i poratnim likvidacijama, pri čemu se partizanski i komunistički pokret prikazuju kao glavni nosioci zločina nad Hrvatima nakon 1945. godine.

Portal podsjeća da ovo nije prvi put da jaslice u ovoj crkvi izazivaju pažnju javnosti. Pre dve godine, na primjer, prizor Isusovog rođenja bio je okružen tenkovima, dok je lani uz biblijske motive bio izložen i prikaz modernog društva s Barbikama, kositrenim vojnicima i figurama koje prikazuju istopolni par, prenosi Sputnjik.

Šibenik

ustaški simboli

