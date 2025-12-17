Logo
Large banner

Slavlje se "otelo" kontroli: Mis univerzuma odbila da siđe sa bine

17.12.2025

17:03

Komentari:

0
Славље се "отело" контроли: Мис универзума одбила да сиђе са бине
Foto: Printscreen/Instagram/elgordoylaflaca

F​atima Boš, zvanična mis univerzuma, imala je trijumfalan povratak u Meksiko. Obilježili su ga ovacije, nacionalni ponos i trenutak koji obišao društvene mreže i savršeno opisao ko je ona zapravo.

Kada je muzika prestala, Boš nije sišla sa bine kako protokol nalaže.

Ona je nastavila da pleše. Smijala se.

A kada je postalo jasno da program mora ići dalje, član njenog tima ju je, uz smijeh publike, bukvalno iznio sa bine dok je ona i dalje plesala.

Publika je bila oduševljena, a slavlje se otelo kontroli.

Naravno, sve je bilo propraćeno osmijesima i dobrom energijom.

Bilo je očigledno da ona još nije bila spremna da slavlje završi.

Nastavila je da igra dok ju je član tima podigao kako bi je sklonio sa scene. Čak i tada, mahala je publici, plesala i smijala se, dok su se prisutni aplaudirali, prenosi "CDM".

Podijeli:

Tag:

Mis univerzuma

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Због 15 кила дроге ухапшен Елмедин Гаришић: Раније осуђиван у случају убиства Фариса Пендека

Hronika

Zbog 15 kila droge uhapšen Elmedin Garišić: Ranije osuđivan u slučaju ubistva Farisa Pendeka

1 h

0
Орбан: Пљенидба руске имовине скинута са дневног реда

Svijet

Orban: Pljenidba ruske imovine skinuta sa dnevnog reda

1 h

0
Сајбер криминалци напали Порнхаб: Подаци 200 милиона корисника сада на продаји!

Nauka i tehnologija

Sajber kriminalci napali Pornhab: Podaci 200 miliona korisnika sada na prodaji!

1 h

0
Преокрет у случају убиства Алеша Шутара - оца који је бранио сина

Region

Preokret u slučaju ubistva Aleša Šutara - oca koji je branio sina

1 h

0

Više iz rubrike

Орбан: Пљенидба руске имовине скинута са дневног реда

Svijet

Orban: Pljenidba ruske imovine skinuta sa dnevnog reda

1 h

0
Сергеј Лавров, министар спољних послова Русије

Svijet

Lavrov: EU pokušava da potkopa Trampove napore

1 h

0
Снажни арктички талас стиже у Европу: Очекује се и до пола метра снијега

Svijet

Snažni arktički talas stiže u Evropu: Očekuje se i do pola metra snijega

1 h

0
Путин: Запад растргао Југославију и Србе

Svijet

Putin: Zapad rastrgao Jugoslaviju i Srbe

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

21

Poljoprivrednici zadovoljno trljaju ruke: Uprkos suši, ovogodišnji prinosi odlični

18

18

SDS odlučio: Blanuša kandidat i na narednim izborima

18

11

Ceca oštro zaprijetila u Zvezdama Granda

18

09

Kraj decembra mijenja sve: Ova 4 znaka neće znati gdje da stave sav novac

18

07

SAD bi mogle napasti Rusiju u jednom slučaju: Procurio novi mirovni plan

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner