Slavlje se "otelo" kontroli: Mis univerzuma odbila da siđe sa bine

F​atima Boš, zvanična mis univerzuma, imala je trijumfalan povratak u Meksiko. Obilježili su ga ovacije, nacionalni ponos i trenutak koji obišao društvene mreže i savršeno opisao ko je ona zapravo.

Kada je muzika prestala, Boš nije sišla sa bine kako protokol nalaže.

Ona je nastavila da pleše. Smijala se.

A kada je postalo jasno da program mora ići dalje, član njenog tima ju je, uz smijeh publike, bukvalno iznio sa bine dok je ona i dalje plesala.

Publika je bila oduševljena, a slavlje se otelo kontroli.

Naravno, sve je bilo propraćeno osmijesima i dobrom energijom.

Bilo je očigledno da ona još nije bila spremna da slavlje završi.

Nastavila je da igra dok ju je član tima podigao kako bi je sklonio sa scene. Čak i tada, mahala je publici, plesala i smijala se, dok su se prisutni aplaudirali, prenosi "CDM".