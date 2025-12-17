Zbog 15 kila droge uhapšen Elmedin Garišić: Ranije osuđivan u slučaju ubistva Farisa Pendeka

Policijski službenici Federalne uprave policije danas su na području Kantona Sarajevo realizovali višemjesečnu akciju kodnog imena "Avenija", tom prilikom slobode su uhapsili osobu inicijala E.G. (1987).

Kako je nezvanično potvrđeno za "Avaz" riječ je Elmedinu Gradišiću, koji je ranije osuđen za pomaganje Ademu Šumanu nakon što je ubio Farisa Pendeka.

Region Preokret u slučaju ubistva Aleša Šutara - oca koji je branio sina

On se sumnjiči za počinjenje krivičnih djela "Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga".

On je takođe osuđen na jednu godinu zatvora za krivično djelo za “Pomoć počiniocu nakon počinjenja krivičnog djela" u predmetu ubistva Farisa Pendeka.

Prilikom realizacije izvršen je pretres lica, stana i vozila, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto oko 10 kilograma materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu Amfetamin, oko 5 kilograma materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu Kanabis, falsifikovani dokument Republike Slovenije, vage za precizno vaganje, pribor za pakovanje, veći broj mobilnih telefonskih aparata kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu s izvršenjem navedenog krivičnog djela.

Nauka i tehnologija Sajber kriminalci napali Pornhab: Podaci 200 miliona korisnika sada na prodaji!

On je je radi kriminalističke obrade sprovedeno u službene prostorije Federalne uprave policije gdje će uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predat nadležnom Tužilaštvu.