Otkrivena 43 migranta kod Gradiške

Izvor:

ATV

17.12.2025

13:54

Откривена 43 мигранта код Градишке
Foto: Ustupljena fotografija

Na području PU Gradiška u graničnom pojasu sa Republikom Hrvatskom u toku je opsežna akcija policije s ciljem pronalaska ilegalnih migranata i razbijanja lanca krijumčarenja ljudi.

Kako je potvrđeno za ATV akcija se sprovodi zajedno sa pripadnicima MUP-a Hrvatske.

Dosada su pronađena 43 migranta, a pretresi su i dalje u toku.

Uskoro opširnije...

