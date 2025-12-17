Otkrivena 43 migranta kod Gradiške

Izvor:
ATV
17.12.2025
13:54
Komentari:0
Na području PU Gradiška u graničnom pojasu sa Republikom Hrvatskom u toku je opsežna akcija policije s ciljem pronalaska ilegalnih migranata i razbijanja lanca krijumčarenja ljudi.
Kako je potvrđeno za ATV akcija se sprovodi zajedno sa pripadnicima MUP-a Hrvatske.
Dosada su pronađena 43 migranta, a pretresi su i dalje u toku.
Uskoro opširnije...
Hronika
4 h0
Hronika
21 h0
Hronika
23 h0
Hronika
23 h0
Najnovije
Najčitanije
15
32
15
32
15
28
15
27
15
24
Trenutno na programu