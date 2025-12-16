Težak udes kod Banjaluke - auto na krovu pored puta

Izvor:
ATV
16.12.2025
16:22
Komentari:0
Na putu Bronzani Majdan - Banjaluka jedan automobil završio je na krovu u kanalu.
Saobraćajna nezgoda dogodila se danas, 16. decembra, u poslijepodnevnim časovima.
Društvo
Još jedan grad daje jednokratnu pomoć penzionerima
Za sada nema informacija da li ima povrijeđenih osoba u ovom udesu.
Kako javljaju korisnici društvenih mreža, put na pomenutoj dionici je poledio.
Ekonomija
Do 1.450 KM: Minić objavio koliki će biti minimalac
Apeluje se na vozače da prilagode vožnju uslovima na putu, s obzirom na niske temperature i klizav kolovoz, ali i na maglu koja posljednjih dana smanjuje vidljivost na saobraćajnicama u banjalučkoj regiji.
Republika Srpska
1 h0
Društvo
1 h0
Hronika
1 h0
Fudbal
1 h0
Najnovije
Najčitanije
17
52
17
48
17
45
17
38
17
36
Trenutno na programu