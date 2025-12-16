Logo
Large banner

Težak udes kod Banjaluke - auto na krovu pored puta

Izvor:

ATV

16.12.2025

16:22

Komentari:

0
Удес код Бањалуке
Foto: Viber

Na putu Bronzani Majdan - Banjaluka jedan automobil završio je na krovu u kanalu.

Saobraćajna nezgoda dogodila se danas, 16. decembra, u poslijepodnevnim časovima.

Novac

Društvo

Još jedan grad daje jednokratnu pomoć penzionerima

Za sada nema informacija da li ima povrijeđenih osoba u ovom udesu.

Kako javljaju korisnici društvenih mreža, put na pomenutoj dionici je poledio.

novac

Ekonomija

Do 1.450 KM: Minić objavio koliki će biti minimalac

Apeluje se na vozače da prilagode vožnju uslovima na putu, s obzirom na niske temperature i klizav kolovoz, ali i na maglu koja posljednjih dana smanjuje vidljivost na saobraćajnicama u banjalučkoj regiji.

Podijeli:

Tagovi:

Saobraćajna nesreća

nesreća

udes

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Додик о Трговској гори: Хрватска урадила веома лошу ствар, али настављамо се борити

Republika Srpska

Dodik o Trgovskoj gori: Hrvatska uradila veoma lošu stvar, ali nastavljamo se boriti

1 h

0
Најпознатији бх. метеоролог поручује: Тражите спас на планинама

Društvo

Najpoznatiji bh. meteorolog poručuje: Tražite spas na planinama

1 h

0
Човјек се полио бензином и запалио

Hronika

Čovjek se polio benzinom i zapalio

1 h

0
Најлуђа лига у Европи: Сви могу испасти и освојити титулу

Fudbal

Najluđa liga u Evropi: Svi mogu ispasti i osvojiti titulu

1 h

0

Više iz rubrike

Човјек се полио бензином и запалио

Hronika

Čovjek se polio benzinom i zapalio

1 h

0
Ланчани судар у центру града, има повријеђених

Hronika

Lančani sudar u centru grada, ima povrijeđenih

2 h

0
Кољићу за убиство супруге 19 година робије

Hronika

Koljiću za ubistvo supruge 19 godina robije

2 h

0
Прве фотографије тешке несреће у којој је погинула дјевојка

Hronika

Prve fotografije teške nesreće u kojoj je poginula djevojka

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

52

Igor Dodik opoziciji: Prihvatite da ste gubitnici

17

48

Ovo su neradni dani za praznike: Moguće isplanirati mini odmor

17

45

Kabinet srpskog člana Predsjedništva BiH tražiće da Trgovska gora bude na dnevnom redu naredne sjednice

17

38

Impotentan sam, istina je: Aca Lukas progovorio o vezi s Atinom

17

36

Kako nedostatak sna utiče na zdravlje?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner