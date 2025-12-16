Težak udes kod Banjaluke - auto na krovu pored puta

Na putu Bronzani Majdan - Banjaluka jedan automobil završio je na krovu u kanalu.

Saobraćajna nezgoda dogodila se danas, 16. decembra, u poslijepodnevnim časovima.

Za sada nema informacija da li ima povrijeđenih osoba u ovom udesu.

Kako javljaju korisnici društvenih mreža, put na pomenutoj dionici je poledio.

Apeluje se na vozače da prilagode vožnju uslovima na putu, s obzirom na niske temperature i klizav kolovoz, ali i na maglu koja posljednjih dana smanjuje vidljivost na saobraćajnicama u banjalučkoj regiji.