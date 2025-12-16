Najluđa liga u Evropi: Svi mogu ispasti i osvojiti titulu

Teško je sjetiti se kada je neka evropska liga, posebno takvog kvaliteta kao što je poljska Ekstraklasa, bila tako zanimljiva kao ovogodišnja.

Završena je polusezona u poljskoj Ekstraklasi, a situacija na tabeli gotovo je nestvarna.

Sve ekipe su nakon 18 odigranih utakmica unutar samo 11 bodova razlike.

Prvoplasirana je Visla Plok koja ima 30 bodova, jednako kao drugoplasirani Gornik Zabrze, a na posljednjem mjestu je trenutno Termalica BB sa 19 bodova.

Svaka ekipa ima realne šanse da se domogne samog vrha tabele, kao i da ispadne iz lige, tako da se apsolutno ništa ne može prognozirati u ovom trenutku.

Ono što je najšokantnije, jeste da se najveći poljski klub, Legia iz Varšave, nalazi na pretposljednjem mjestu i na diobi posljednje pozicije sa samo 19 bodova.

Međutim, ono što daje nadu Legiji, kao i svim ostalim klubovima, jeste da vezane tri ili četiri pobjede garantuju proboj ka samom vrhu, tako da još uvijek ništa nije izgubljeno ni za jedan tim.

Ono što je najfrapantnije od svega, a to se vjerovatno nikada u istoriji ozbiljnog profesionalnog fudbala nije desilo, jeste da posljednja ekipa na tabeli ima veći broj bodova nego što je odigrala utakmica.

Prva dva tima na tabeli imaju po 30 bodova, naredna dva po 29, a onda slijede timovi sa 28, 27 i 26 klubova.

Polovina tabele je u samo četiri boda.

Liga se nastavlja tek krajem januara i početkom februara i vjerovatno svi fanovi fudbala u ovoj zemlji s nestrpljenjem čekaju da vide kakav će rasplet biti najluđe sezone koju je Poljska ikada vidjela.