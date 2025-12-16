Logo
Najluđa liga u Evropi: Svi mogu ispasti i osvojiti titulu

ATV

16.12.2025

16:08

Најлуђа лига у Европи: Сви могу испасти и освојити титулу
Teško je sjetiti se kada je neka evropska liga, posebno takvog kvaliteta kao što je poljska Ekstraklasa, bila tako zanimljiva kao ovogodišnja.

Završena je polusezona u poljskoj Ekstraklasi, a situacija na tabeli gotovo je nestvarna.

Ана Волш

Svijet

Oglasila se majka Ane Volš nakon što je Brajan proglašen krivim: ''Nadam se da će robijati do kraja života''

Sve ekipe su nakon 18 odigranih utakmica unutar samo 11 bodova razlike.

Prvoplasirana je Visla Plok koja ima 30 bodova, jednako kao drugoplasirani Gornik Zabrze, a na posljednjem mjestu je trenutno Termalica BB sa 19 bodova.

Svaka ekipa ima realne šanse da se domogne samog vrha tabele, kao i da ispadne iz lige, tako da se apsolutno ništa ne može prognozirati u ovom trenutku.

gasovod (1)

Ekonomija

Koje države su kupile najviše ruskog gasa?

Ono što je najšokantnije, jeste da se najveći poljski klub, Legia iz Varšave, nalazi na pretposljednjem mjestu i na diobi posljednje pozicije sa samo 19 bodova.

Međutim, ono što daje nadu Legiji, kao i svim ostalim klubovima, jeste da vezane tri ili četiri pobjede garantuju proboj ka samom vrhu, tako da još uvijek ništa nije izgubljeno ni za jedan tim.

Ono što je najfrapantnije od svega, a to se vjerovatno nikada u istoriji ozbiljnog profesionalnog fudbala nije desilo, jeste da posljednja ekipa na tabeli ima veći broj bodova nego što je odigrala utakmica.

Prva dva tima na tabeli imaju po 30 bodova, naredna dva po 29, a onda slijede timovi sa 28, 27 i 26 klubova.

Polovina tabele je u samo četiri boda.

uvidjaj policija rs

Hronika

Lančani sudar u centru grada, ima povrijeđenih

Liga se nastavlja tek krajem januara i početkom februara i vjerovatno svi fanovi fudbala u ovoj zemlji s nestrpljenjem čekaju da vide kakav će rasplet biti najluđe sezone koju je Poljska ikada vidjela.

