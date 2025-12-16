Logo
Large banner

FIFA suspendovala Partizan

Izvor:

sportklub

16.12.2025

13:20

Komentari:

0
ФИФА суспендовала Партизан
Foto: FK Partizan

Fudbalski klub Partizan suočava se sa novim problemima, nakon što je FIFA rano jutros donijela odluku o suspendovanju kluba, zbog čega crno-bijeli neće moći da registruju nove igrače u naredna tri prelazna roka, odnosno do ljeta 2027. godine.

Odluka će, kako javlja "Sport Klub", biti konačno sprovedena preko Disciplinske i etičke komisije Fudbalskog saveza Srbije, na čijem čelu se nalazi Ivan Nikolić.

Razlog suspenzije su neizmirena dugovanja u „slučaju Patrik Andrade“, gdje je Partizan je izgubio spor pred Sudom za sportsku arbitražu u Lozani i obavezan je da isplati 1,3 miliona evra bivšem igraču, koji je u klubu igrao od ljeta 2022. do leta 2023. godine. Andrade je za crno-bele upisao 26 nastupa, postigao dva gola i zabeležio tri asistencije.

fifa

Fudbal

FIFA razbjesnila svijet: Cijene ulaznica su sulude

Pored toga, menadžer koji je doveo Andradea u klub takođe je podnio tužbu zbog neisplaćenih dugovanja od oko 270.000 evra. Takođe, Partizan do 15. januara, kada slijedi monitoring UEFA, mora da izmiri sva dugovanja kako bi zadržao evropsku licencu.

Podijeli:

Tagovi:

FK Partizan

Fifa

suspenzija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шта кажете на ново правило које је ФИФА одредила за Мундијал 2026.?

Fudbal

Šta kažete na novo pravilo koje je FIFA odredila za Mundijal 2026.?

1 sedm

0
Доналд Трамп на жријебу за Мундијал

Fudbal

Tramp zaplesao tokom žrijeba za Mundijal: Snimak postao hit

1 sedm

0
Фудбалери БиХ

Fudbal

Pokrenut postupak: BiH prijeti kazna od čak 300.000 maraka

2 sedm

0
ФИФА прогледала Роналду кроз прсте

Fudbal

FIFA progledala Ronaldu kroz prste

2 sedm

0

Više iz rubrike

Душан Влаховић има договор са новим тимом!

Fudbal

Dušan Vlahović ima dogovor sa novim timom!

1 d

0
Шпанац срушио рекорд славног Месија

Fudbal

Španac srušio rekord slavnog Mesija

1 d

0
Борцу крајишки дерби и лидерска позиција

Fudbal

Borcu krajiški derbi i liderska pozicija

1 d

0
Пропао трансфер Александра Митровића

Fudbal

Propao transfer Aleksandra Mitrovića

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

32

Prve fotografije teške nesreće u kojoj je poginula djevojka

15

28

Zelenski predložio božićno primirje, Kremlj odbio iz jednog razloga

15

25

Djevojka (21) poginula kada je automobilom sletjela niz liticu

15

24

Jedan od najboljih van pogona: Ogroman hendikep za Partizan

15

20

I penzioneri u BiH ove sedmice dobiće takozvanu 13. penziju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner