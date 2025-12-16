FIFA suspendovala Partizan

Fudbalski klub Partizan suočava se sa novim problemima, nakon što je FIFA rano jutros donijela odluku o suspendovanju kluba, zbog čega crno-bijeli neće moći da registruju nove igrače u naredna tri prelazna roka, odnosno do ljeta 2027. godine.

Odluka će, kako javlja "Sport Klub", biti konačno sprovedena preko Disciplinske i etičke komisije Fudbalskog saveza Srbije, na čijem čelu se nalazi Ivan Nikolić.

Razlog suspenzije su neizmirena dugovanja u „slučaju Patrik Andrade“, gdje je Partizan je izgubio spor pred Sudom za sportsku arbitražu u Lozani i obavezan je da isplati 1,3 miliona evra bivšem igraču, koji je u klubu igrao od ljeta 2022. do leta 2023. godine. Andrade je za crno-bele upisao 26 nastupa, postigao dva gola i zabeležio tri asistencije.

Fudbal FIFA razbjesnila svijet: Cijene ulaznica su sulude

Pored toga, menadžer koji je doveo Andradea u klub takođe je podnio tužbu zbog neisplaćenih dugovanja od oko 270.000 evra. Takođe, Partizan do 15. januara, kada slijedi monitoring UEFA, mora da izmiri sva dugovanja kako bi zadržao evropsku licencu.