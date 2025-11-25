FIFA progledala Ronaldu kroz prste

Kristijano Ronaldo moći će igrati na otvaranju Svjetskog prvenstvu 2026. nakon što mu je FIFA izrekla zabranu igranja na jednoj utakmici poslije crvenog kartona protiv Irske, izvještavaju portugalske novine Rekord.

Četrdesetogodišnjak je već odslužio zabranu igranja protiv Armenije, kada nije bio u timu u pobjedi Portugala od 9:1.

U početku se očekivalo da bi Ronaldo mogao dobiti tri meča zabrane igranja zbog nasilničkog ponašanja, što bi značilo da će portugalska zvijezda propustiti prve dvije utakmice nadolazećeg Svjetskog prvenstva. Međutim, FIFA je odlučila blaže protumačiti incident i izrekla Ronaldu najnižu moguću kaznu.

Odluka znači da će portugalski kapiten biti na raspolaganju selektoru na početku Svjetskog prvenstva, koje se 2026. godine igra u SAD-u, Kanadi i Meksiku.