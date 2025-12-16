Mlada majka iz Bijeljine: Doktori su mi rekli da temperaturu snižavam krompirom

Mlada majka Anja Ljubojević iz Bijeljine tvrdi da je u Hitnoj medicinskoj pomoći nedavno doživjela neprimjeren i ponižavajući odnos ljekara, te da joj, uprkos visokoj temperaturi i ozbiljnim simptomima, nije pružena adekvatna medicinska pomoć, nego joj je dat savjet da temperaturu snižava krompirom.

Kako je ispričala, u nedjelju uveče javila se u Hitnu pomoć sa temperaturom od 39 stepeni Celzijusa koju danima nije mogla sniziti, uz izražene simptome proliva, povraćanja i jakog kašlja.

Ističe da je tom prilikom naglasila da doji bebu, piše portal "Nezavisne".

"Prva doktorica koja me je pregledala obratila mi se neprimjerenim tonom, kritikujući me zbog dojenja, uz tvrdnju da ću na taj način 'prenijeti grip bebi'. Tokom pregleda nisu mi urađene osnovne laboratorijske analize, uključujući CRP, niti sam dobila adekvatnu dijagnostičku obradu. Kao savjet mi je preporučeno da stavljam krompir na noge, što smatram krajnje neozbiljnim i neadekvatnim s obzirom na ozbiljnost simptoma", kazala je Ljubojevićeva.

Nakon toga obratila se drugom ljekaru, koji je, kako navodi, izjavio da ne postoji prepreka za terapiju i da joj se mogla dati infuzija, ali je naveo da to "neće raditi preko koleginice".

"Kada sam ga zamolila da me on pregleda, odgovorio mi je podrugljivim tonom da 'nisam došla na pijacu' i dodao da, ukoliko želim da mi se uradi ono što tražim, treba da idem u privatnu kliniku gdje mi mogu dati šta god hoću", pojasnila je ona.

Dodaje da joj je, kada je pokušala da se vrati doktorici i zamoli da joj se uradi barem CRP analiza, drugi doktor rekao da mu "ne pada na pamet da to radi".

"Na moje objašnjenje da danima imam visoku temperaturu uz proliv i povraćanje, odgovorio je da nemam šta da se 'pravdam' njemu te izjavio, citiram, da nisam imala sreće da dođem kod pravog ljekara", zaključila je Ljubojevićeva.

Ističe da o profesionalnosti i stručnosti ljekara ne želi da govori, ali o tome da je empatija iz struke gdje je najpotrebnija odavno nestala - o tome barem može i želi.

"'Svoj poziv ću obavljati savjesno i dostojanstveno. Najveća briga će mi biti zdravlje mog bolesnika' je jedan djelić zakletve koji su mnogi ljekari, nažalost, zaboravili", kazala je Ljubojevićeva.

Prema njenim riječima, na pregledu je očekivala razumijevanje, stručnost i minimum ljudskog dostojanstva, a umjesto toga se, tvrdi, osjećala poniženo i obespravljeno.

"Osjećala sam se kao što bi se i svaki čovjek u tom momentu osjećao - zbunjeno i nezaštićeno jer sam došla po osnovnu medicinsku pomoć koja mi nije ukazana. Ono što bih htjela da dodam jeste da sam već u ponedjeljak kod doktora porodične medicine dobila infuziju, jer sam totalno dehidrirala, te antibiotik", kazala je ona.

Dodala je da je žalbu poslala upravi Doma zdravlja Bijeljina, ali ističe da odgovor još nije dobila.

Iz Doma zdravlja Bijeljina zasad nisu iznosili detalje o ovom slučaju, niti su se izjašnjavali o navodima o neprofesionalnom ponašanju ljekara.

Gordana Savin, pomoćnica direktora za medicinska pitanja Doma zdravlja Bijeljina, kratko je za "Nezavisne novine" potvrdila da je zaprimljena pritužba pacijentkinje.

"Komisija za žalbe će dalje postupati po proceduri Doma zdravlja", kazala je Savinova.