Sarajevo najzagađeniji grad na svijetu: Evo kada se očekuje poboljšanje

Izvor:

Kliks

16.12.2025

19:52

Сарајево најзагађенији град на свијету: Ево када се очекује побољшање

Sarajevo je trenutno najzagađeniji grad na svijetu s indeksom kvaliteta vazduha od 330 µg/m³, što je vidljivo i u samom vazduhu s obzirom na gustinu smoga. Međutim, do jutra se očekuje poboljšanje situacije.

Svjetska lista najzagađenijih gradova u svijetu (IQAir) pokazuje da je trenutno najazagađeniji grad Sarajevo, zatim je na drugom mjestu Delhi, koji uglavnom vodi ovu nepopularnu listu. Za Sarajevom i Delhijem, na prvih pet pozicija su još Lahore (Pakistan), Kolkata (Indija) i Hanoi (Vijetnam).

Најљепши гол 2025. године

Fudbal

Izabran najljepši gol 2025: Pogledajte majstoriju

Sudeći prema satnoj prognozi zagađenja, tokom večeri će se situacija povremeno popravljati, a ujutru bi zagađenje trebalo biti značajno manje nego sada. Do kraja utorka će stepen zagađenja pasti na 200 µg/m³, dok bi ujutru u 7 sati trebao iznositi otprilike 50 µg/m³, što se ne smatra opasnim.

Razlog poboljšanja situacije je povoljna vremenska prognoza, odnosno, očekuje se da će tokom večeri zapuhati vjetar, koji će očistiti vazduh.

Бањалука

Banja Luka

Građani ogorčeni: Banjaluka se širi preko dvorišta, zelenila i igrališta

Vremenska prognoza za sutra je takođe povoljna za smanjenje zagađenja s obzirom na to da se očekuje pretežno oblačno vrijeme s vjetrom i kišom.

Sarajevo

zagađenje vazduha

