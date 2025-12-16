Sarajevo najzagađeniji grad na svijetu: Evo kada se očekuje poboljšanje

Sarajevo je trenutno najzagađeniji grad na svijetu s indeksom kvaliteta vazduha od 330 µg/m³, što je vidljivo i u samom vazduhu s obzirom na gustinu smoga. Međutim, do jutra se očekuje poboljšanje situacije.

Svjetska lista najzagađenijih gradova u svijetu (IQAir) pokazuje da je trenutno najazagađeniji grad Sarajevo, zatim je na drugom mjestu Delhi, koji uglavnom vodi ovu nepopularnu listu. Za Sarajevom i Delhijem, na prvih pet pozicija su još Lahore (Pakistan), Kolkata (Indija) i Hanoi (Vijetnam).

Sudeći prema satnoj prognozi zagađenja, tokom večeri će se situacija povremeno popravljati, a ujutru bi zagađenje trebalo biti značajno manje nego sada. Do kraja utorka će stepen zagađenja pasti na 200 µg/m³, dok bi ujutru u 7 sati trebao iznositi otprilike 50 µg/m³, što se ne smatra opasnim.

Razlog poboljšanja situacije je povoljna vremenska prognoza, odnosno, očekuje se da će tokom večeri zapuhati vjetar, koji će očistiti vazduh.

Vremenska prognoza za sutra je takođe povoljna za smanjenje zagađenja s obzirom na to da se očekuje pretežno oblačno vrijeme s vjetrom i kišom.