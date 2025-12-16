Logo
Lampice na jelkama mogu napraviti katastrofu u kući: Električar otkrio najčešće greške koje pravimo

16.12.2025

19:40

Новогодишња јелка лампице украси
Foto: Jeswin Thomas/Pexels

Novogodišnje lampice na struju, koje su neizostavni dio svake jelke, jedan su od uzroka požara u prazničnim danima. Mnogi se pitaju da li lampice na jelci treba ostaviti da svijetle i dok spavamo ili ih ipak svako veče gasiti.

Iako ostvaruju savršenu prazničnu atmosferu, postoji nekoliko važnih razloga zašto to možda nije najbolja ideja. Sve to je otkrio Branko Zrnić, elektromehaničar.

Najčešće greške kada je riječ o lampionima

Zrnić je prvo otkrio na koji način da izbjegnemo bilo kakav stres zbog ukrasa na jelci.

- Vrlo jednostavno, uvijek insistiram na tome da mora da znamo šta radimo, da bismo mogli da budemo odgovorni i da izbjegnemo neki problem. Sve te jelke sad svi želimo da okitimo i da nam budu šarene, da blješte, da uživamo. E sad da bismo uživali moramo da vodimo računa o tim punjačima ili pretvaračima napona koji napajaju te male svjetiljke. To su svjetiljke na malim naponima. Neprijatnosti se najčešće dešavaju jer dugo rade, a ima ih previše na tom pretvaraču, onda dolazi do pregrijavanja toga pretvarača. I on usred pregriajvanja zagrije se toliko da ne može da izdrži više tu toplotu, ta plastika i plastika kojom je obloženo se upali - započeo je Zrnić.

On sugeriše na jače pretvarače, odnosno punjače.

- Da se to ne bi dešavalo morate imati jače pretvarače, veće snage, a snaga se mjeri u vatima, znači što više da ima vati, da bi te sijalice koje on obezbjeđuje sa naponom imale dobro napajanje - govori Zrnić.

