Gradska uprava kaže da ulicu ne čiste mašine iz Laktaša: Na slici je mašina iz Laktaša

08.01.2026

18:51

Komentari:

4
Foto: RTRS

Gradski menadžer Banjaluke Mirna Savić Banjac demantuje navode da je Grad odbio da čisti prostor gdje će se održati svečani defile povodom Dana Republike Srpske. Kako navodi, nikada nisu rekli da imaju preča posla, te da poslove čišćenja grada "isključivo obavljaju nadležne gradske službe".

Ipak, Banjalučani su danas imali priliku da vide mehanizaciju Komunalnog preduzeća "Budućnost" iz Laktaša na mjestu gdje će se održati svečani defile povodom Dana Republike Srpske.

Čišćenje centra pred obilježavanje Dana Republike

Saopštenje gradskog menadžera Mirne Savić Banjac prenosimo u cjelosti:

-U potpunosti demantujemo sve neistinite navode u vezi sa čišćenjem snijega, a koji se odnose na navodno odbijanje gradskih službi da izvrše čišćenje prostora u centru grada, gdje će biti održan svečani defile povodom obilježavanja Dana Republike Srpske. Nevjerovatno je to da – kao što smo mogli da vidimo iz medija, upravo najviše problema sa čišćenjem snijega su imali su upravo Čelinac i Lakaši, a danas se bave Banjom Lukom. Mi smo izuzetno dobro odgovorili na zadatak u vezi sa čišćenjem snijega, te je sramotno da se ovakve dezinformacije plasiraju u javnosti zarada nekih drugih ciljeva, rekla je ovo gradski menadžer Mirna Savić – Banjac reagujući na navode da su gradske službe odbile da odrade svoj posao, naglašavajući kako je sve urađeno po zakonu.

-Ovi navodi su u potpunosti netačni. Gradska uprava, u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima, redovno i kontinuirano obavlja poslove održavanja i čišćenja javnih površina na teritoriji grada, u šta su građani mogli da se uvjere. U potpunosti demantujemo i navod da je iz Grada poslat odgovor kako imamo „preča posla“, jer nadležne službe to nikada nisu rekle. Ni u jednom momentu nije odbijeno izvršavanje bilo kakvih aktivnosti iz domena redovnog održavanja javnih površina – istakla je Savić-Banjac.

Dodala je i to kako teritoriji Banje Luke poslove čišćenja snijega, održavanja i uređenja javnih površina isključivo obavljaju nadležne gradske službe Grada,te da nijedna druga jedinica lokalne samouprave nema niti može imati ovlašćenja za obavljanje tih poslova na području Grada.

-Ovakvim navodima se javnost dovodi u zabludu, a ugled i rad nadležnih gradskih službi neopravdano dovodi u pitanje. Prosto je nevjerovatno da, u ove praznične dane, kada svi treba da budemo složni oko obilježavanja Dana Republike Srpske, neko pokušava da unese razdor i to na ovakav način. Ovo je prosto neprihvatljivo i pozivam sve aktere, koji su iznijeli ove neistine, da još jednom razmisle prije nego što ovakve i slične netačne navode plasiraju u javnost – istakla je Savić – Banjac.

čišćenje snijega

Komentari (4)
