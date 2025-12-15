Derventa dobila novi vrtić

Novi objekat derventskog vrtića “Trol” otvorio je vrata za predškolce. Omogućiće novih 140 mjesta za najmlađe Dervnećane. Skratiće liste čekanja, koje su roditeljima zadavale glavobolje.

“Mnogo čekaju ja znam da je to baš ozbiljan problem djeci”, kazala je za ATV majka Beti Vujičić Pantić.

Objekat je savremeno opremljen. U njemu će biti mjesta za pet novih vaspitnih grupa.

“Pet radnih soba za mališane, jedna radna soba koja u kojoj će se pružati podrška za djecu sa smetnjama u razvoju i treba da se pohvalimo fiskulturnom salom koju rijetko moja predškolska ustanova ima”, kazala je direktorka Predškolske ustanove “Trol” Derventa Gordana Simić.

Radove je sa 800. 000 maraka finansirao kabinet predsjednika Srpske. Ostatak je obezbijedio grad Derventa.

“Ovde je uloženo ukupno oko 1, 8 miliona a to podrazumijeva i zamjenu i rekonstrukciju krova na staroj zgradi potpuno opremanje ovih prostorija, građevinske radove i radove na vanjskom uređenju”, izjavio je gradonačelnik Dervente Igor Žunić.

“Mi širimo mrežu predškolskih ustanova u cijeloj RS i to ćemo raditi i u narednom periodu kao što je bio slučaj danas u Derventi i drugim gradovima prije nekoliko dana”, rekao je ministar prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske Borivoje Golubović.

Za te namjene u godini pred nama biće izdvojeno 30 miliona maraka. Sve sa ciljem da se obezbijedi besplatan boravak u vrtićima

“To država može da riješi onda kad ne mora da ulaže u objekte i infrastrukturu, nastavićemo to da radimo”, naglasio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Građevinska dozvola je uslov za učešće gradova i opština . Derventa će biti među njima. I nakon proširenja kapaciteta na listi čekanja je još 110 mališana, pa je gradnja novih prosotirja neophodna.