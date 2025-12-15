ATV u posjeti bolnici u Trebinju: Evo kada neurološko odjeljenje počinje sa radom

Radovi na neurološkom odjeljenju u bolnici Trebinje privode se kraju, nakon što je pod nesrećnim okolnostima prije petnaest dana došlo do požara, i već sljedeće sedmice može se početi sa radom, izjavila je za ATV, dr Dragana Zirojević, načelnik neurološkog odjeljenja bolnice u Trebinju.

Na odjeljenju je u tom momentu bilo šest pacijenata, od kojih je četvero bilo nepokretno i nemoćno da reaguje u takvim situacijama. Zahvaljujući brzoj reakciji bolničkog osoblja i službi izbjegnut je loš scenario koji se mogao dogoditi.

Renovacija neurološkog odjeljenja bolnice u Trebinju

''Od početka smo se organizovali, odjeljenje je prebačeno u prizemlje intenzivne njege, a ambulante su se od početka radile na neurološkom odjeljenju, jer je to bila jedina prostorija koja nije bila zahvaćena požarom. Uspjeli smo da održimo kontinuitet pregleda, svi pacijenti su dobili adekvatnu njegu i tretman, zahvaljujući našem menadžmentu uspjeli smo da organizujemo i renoviranje odjeljenja, tako da ćemo već od sljedeće sedmice ili čak i krajem ove sedmice moći da se vratimo na uobičajeno funkcionisanje'', kazala je dr Zirojević.

''Određeni pacijenti su naravno pretrpjeli stres, Imali smo pacijenta koji je izašao u momentu požara iz bolnice, želeći da pobjegne, kao posljedica stresa i straha koji je pretrpio. Međutim, svi pacijenti su brzo zbrinuti, angažovali smo sve svoje kapacitete kako bismo pružili potrebnu pomoć i njegu'', zaključila je ona.