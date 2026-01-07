Logo
Svađa u kafani prerasla u horor, ubijen tinejdžer

Izvor:

Telegraf

07.01.2026

10:21

Свађа у кафани прерасла у хорор, убијен тинејџер
Foto: Tanjug/AP

Mještane sela Tovariševo, u opštini Bačka Palanka, jutros je potresla stravična tragedija. U jednom ugostiteljskom objektu, oko 3 časa ujutru, život je izgubio osamnaestogodišnji mladić nakon sukoba koji je eskalirao u krvoproliće.

Prema nezvaničnim informacijama i izjavama očevidaca, incident se dogodio u prepunoj kafani u centru mesta, gdje su mladi proslavljali Badnje veče i dočekivali Božić. Došlo je do žestoke verbalne rasprave između nastradalog mladića i drugog gosta lokala. Svađa je ubrzo prerasla u fizički obračun, tokom kojeg je, za sada nepoznata osoba, potegla nož i zadala mladiću fatalan ubod u predjelu vrata.

Izgubljena bitka za život

Prisutni su odmah pozvali Hitnu pomoć, a mladić je u trenutku dolaska medicinske ekipe još uvijek davao znake života. Nažalost, uprkos naporima ljekara da ga stabilizuju i hitno transportuju u najbližu zdravstvenu ustanovu, povrede su bile previše teške. Mladić je preminuo u vozilu Hitne pomoći na putu ka bolnici.

Istraga u toku

Policija je ubrzo nakon poziva blokirala prilaze ugostiteljskom objektu. Uviđaj je trajao satima, a na licu mjesta su bili prisutni dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu i forenzičari.

Ненад Стевандић-24102025

Republika Srpska

Stevandić: Božić nam daje snagu i smisao

"Sve se odigralo u nekoliko trenutaka. Muzika je stala, nastao je metež, a onda smo vidjeli mladića kako se drži za vrat. Velika tragedija za naše selo, naročito na ovakav praznik", kaže jedan od vidno potresenih očevidaca.

Policija intenzivno traga za počiniocem i radi na utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do ovog zločina. Više detalja o identitetu napadača i motivima svađe očekuje se nakon zvaničnog saopštenja Ministarstva unutrašnjih poslova, prenosi Telegraf.rs.

