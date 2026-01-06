Teška nesreća u BiH: Jedna osoba prevezena u bolnicu

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u poslijepodnevnim satima na autoputu A1 u mjestu Drivuša kod naplatnog mjesta Zenica-jug.

Nesreća se dogodila oko 14 sati na samom uključenju na autoput nakon naplatnih kućica Zenica-jug u pravcu Zenica - Sarajevo, a učestvovala su dva putnička motorna vozila.

Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona su kazali da je u nesreću povrijeđena jedna osoba te da je prevezena u Kantonalnu bolnicu Zenica na ukazivanje pomoći.

Saobraćaj se odvija otežano s obzirom da se nesreća dogodila na uključnom kraku na autoput te se vozačima savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu do okončanja uviđaja kojeg obavljaju pripadnici MUP-a ZDK.