Udario dijete (10) automobilom, pa pobjegao sa mjesta nesreće

Izvor:

Telegraf

06.01.2026

14:36

Ударио дијете (10) аутомобилом, па побјегао са мјеста несреће
Foto: Tanjug

U Radničkoj ulici, kod broja 61a na Čukaričkoj padini, danas se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je povrijeđena desetogodišnja djevojčica.

Prema prvim informacijama, dijete je oboreno kao pješak, dok je vozač automobila pobjegao u nepoznatom pravcu.

Снијег

Na lice mjesta odmah je izašla ekipa Hitne pomoći. Djevojčica je u svjesnom stanju komunikativna, ali se žalila na jake bolove u predjelu koljena. Nakon ukazane prve pomoći, sanitetom je prevezena u Univerzitetsku dječiju kliniku u Tiršovoj na dalju dijagnostiku i liječenje.

Potraga za počiniocem

Policija je trenutno na terenu i vrši uviđaj. Kako se saznaje, pokrenuta je opsežna potraga za vozačem koji se nije zaustavio nakon kontakta sa djetetom.

"Policijske patrole su na ključnim tačkama u ovom dijelu grada, a provjeravaju se i snimci sa nadzornih kamera sa okolnih objekata kako bi se identifikovalo vozilo i neodgovorni vozač", navodi izvor blizak istrazi.

Saobraćaj u ovom dijelu Radničke ulice je blago usporen, a građani se apeluju da, ukoliko imaju bilo kakve informacije o udesu, to odmah prijave najbližoj policijskoj stanici.

