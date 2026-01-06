Logo
Large banner

Akcija "Senjak" u Gradišci : Uhapšena jedna osoba zbog 10 krađa

Izvor:

ATV

06.01.2026

12:45

Komentari:

0
Акција "Сењак" у Градишци : Ухапшена једна особа због 10 крађа
Foto: Ustupljena fotografija

U akciji "Senjak" policija je uhapsila lice L.H. iz Gradiške jer se sumnjiči da je počinilo 10 krađa.

Gradiška policija je u poned‌jeljak i utorak (5. i 6. januar) provela operativnu akciju "Senjak" koja je bila usmjerena na rasvjetljavanje imovinskih krivičnih d‌jela.

L.H. se sumnjiči da je u proteklom periodu počinilo osam krivičnih d‌jela teška krađa na području Gradiške, kao i dva krivična d‌jela teška krađa na području Prnjavora.

"Na osnovu Naredbe Osnovnog suda u Gradišci izvršeni su pretresi na dvije lokacije koje koristi osumnjičeno lice, na području Gradiške, kojom prilikom su pronađeni i oduzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenih krivičnih d‌jela", navode iz policije.

Зворник-поплава

Gradovi i opštine

Proglašena vanredna situacija u Zvorniku

O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio da se protiv osumnjičenog lica po kompletiranju predmeta dostavi izvještaj o počinjenim krivičnim d‌jelima.

Podijeli:

Tagovi:

Krađa

PU Gradiška

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Несрећа у мјесту Мучиновац

Hronika

Dvoje mladih povrijeđeno, vatrogasci sjekli auto da ih izvuku

6 h

0
Пожар у Трапистима

Hronika

Banjaluka: Odjeknula eksplozija, gori trafostanica

17 h

3
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Pretresi i hapšenja u Banjaluci

21 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Dva udesa u Banjaluci u par stotina metara

22 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

24

U Puli gusti snijeg nakon 15 godina, Splićani bez pitke vode

16

08

Cvijanović čestitala Badnje veče i Božić: Da svi zajedno živimo u stabilnoj Republici Srpskoj

16

01

Povratak kući: Ima li puta kada su razrušene sve staze?

16

00

Da li položajnik mora da bude muško?

15

53

Milovanović: Očekuje se još jedan talas povećanja vodostaja nizvodno od HE "Zvornik"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner