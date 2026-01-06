Akcija "Senjak" u Gradišci : Uhapšena jedna osoba zbog 10 krađa

Izvor:
ATV
06.01.2026
12:45
U akciji "Senjak" policija je uhapsila lice L.H. iz Gradiške jer se sumnjiči da je počinilo 10 krađa.
Gradiška policija je u ponedjeljak i utorak (5. i 6. januar) provela operativnu akciju "Senjak" koja je bila usmjerena na rasvjetljavanje imovinskih krivičnih djela.
L.H. se sumnjiči da je u proteklom periodu počinilo osam krivičnih djela teška krađa na području Gradiške, kao i dva krivična djela teška krađa na području Prnjavora.
"Na osnovu Naredbe Osnovnog suda u Gradišci izvršeni su pretresi na dvije lokacije koje koristi osumnjičeno lice, na području Gradiške, kojom prilikom su pronađeni i oduzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenih krivičnih djela", navode iz policije.
O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio da se protiv osumnjičenog lica po kompletiranju predmeta dostavi izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.
