Dvoje mladih povrijeđeno, vatrogasci sjekli auto da ih izvuku

Dvije mlađe osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila danas, 6. januara, kada je audi sletio sa kolovoza u provaliju, tridesetak metara ispod nivoa puta.

Nezgoda se dogodila u ranim jutarnjim časovima na planinskom prevoju Mučinovac, na magistralnom putu Posušje – Jablanica

Košarka Jokić nije igrao, a opet dominirao - VIDEO

Policija javila Vatrogasnoj jedinici Posušje, te su njeni pripadnici otišli na lice mjesta nezgode u 3.05. Na lice mjesta su došla četiri vatrogasca sa tehničkim vozilom.

Vatrogasci su po dolasku na terene utvrdili da se u vozilu nalaze dvije mlađe osobe, od kojih je jedna bila bez svijesti i prikliještena deformisanom karoserijom vozila.

Zanimljivosti Etnolog otkrio sve o običajima na Badnji dan: Šta simbolizuju slama, badnjak i pijukanje?

Oni su obezbijedili mjesto udesa i stabilizovali auto, nakon čega je, u saradnji s timom Hitne medicinske pomoći, Policijom i pripadnicima HGSS-a Posušje, počela tehnička intervencija uz upotrebu alata za rezanje vozila.

Povrijeđeni su izvučeni i u 4.10, uz korištenje nosila i smješteni u vozilo Hitne medicinske pomoći, navode iz Vatrogasne jedinice Posušje.