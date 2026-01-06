Donosimo najljepše čestitke za Badnji dan i Badnje veče

Srećan Vam Badnji dan! Badnji dan i Božić obilježavaju se običajima koji se praktikuju širom Republike Srpske i Srbije.

Od Božića do Bogojavljenja upućuje se pozdrav "Mir božji! Hristos se rodi!", dok na Badnji dan ljudi jedni drugima upućuju riječi poput: "Dobro veče, Badnjače" i "Dobro veče i srećno vam Badnje veče".

Poruke za Badnji dan obraduju svakoga, pogotovo ako dolaze od bliskih i dragih ljudi. U nastavku vam donosimo najljepše čestitke kojima možete da obradujete najmilije.