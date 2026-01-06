Donosimo najljepše čestitke za Badnji dan i Badnje veče

Od Božića do Bogojavljenja upućuje se pozdrav "Mir božji! Hristos se rodi!", dok na Badnji dan ljudi jedni drugima upućuju riječi poput: "Dobro veče, Badnjače" i "Dobro veče i srećno vam Badnje veče".
Poruke za Badnji dan obraduju svakoga, pogotovo ako dolaze od bliskih i dragih ljudi. U nastavku vam donosimo najljepše čestitke kojima možete da obradujete najmilije.
- Za vjernika nema veće sreće, kad u šumu po badnjak se kreće, tad se skupi i staro i mlado po badnjak se uvijek išlo rado. Običaji to su od davnina, prenose se sa oca na sina. Ti sad imaš obavezu svetu, da preneseš svome djetetu. Da poštuje vjeru, Boga i da voli bližnjeg svoga.
- Božićne vatre u srcu plamte, zdravlje i sreća neka te prate, a svako novo sutra, neka ti budi radost Badnjega jutra, i srećan ti Božić sutra.
- Nazdravljam ti Badnje drvo, nazdravljam ga tebi prvo, nek veselje kuću krasi, od nevolje Bog nek spasi, sva divota domu tvome, to u srcu leži mome. Sretno ti Badnje jutro!
- Svanulo je jutro bijelo, ne spavaju grad ni selo, jer danas i staro i mlado, po badnjak ide rado. Nek’ i tebi ova grančica sveta donese puno berićeta, ljubav, zdravlje, sreću, i radost od svega veću. Srećno Badnje jutro!
- Dok se zora rana još rudi, po Badnjak kreće rijeka ljudi. Za njima kreni sreća nek te prati, a čim posiječeš božje drvo, u zdravlju kući se vrati. Srećno Badnje jutro!
- Kreni po badnjak dok zora blista, to sveto drvo danas se slavi, to drvo zgrija Boga Hrista i svakog ko je vjernik pravi. Porani rano što možeš prije i pravac šuma po Badnjak drvo, ponesi sjekiru, malo rakije, jer toga dana, to radiš prvo. Kada pronađeš drvo od hrasta uz božju dozvolu što će ti dati, u tri zamaha drvo obori, sa božjim darom kući se vrati.
- Sveto drvo Badnjeg jutra što vam danas kuću krasi, nek donese svaku sreću i od svake muke spasi, i pozdrav vam šaljem glavni: srećan praznik pravoslavni!
- Neka vam od Badnjeg dana sve krene na bolje, da imate za sve snage i volje, da ljubav vam bude najljepši san, želim vam sve najljepše na Badnji dan!
- Zvone zvona, tamjan miri, a vjera mi grudi širi. Sveto drvo kuću krasi, da od svakog zla je spasi. Današnjega svetog dana Bog neka je preporodi, nek je čuva, štiti, pazi, ka napretku nek je vodi! Srećan ti Badnji dan!
- U mom kraju zora rudi, skupilo se puno ljudi, da bi stigli još za mraka da posijeku tri Badnjaka. Badnjacima složno poju - Bože spasi dušu moju i pomozi svima nama tvojim Svetim Molitvama. Nek smirenje dušu krasi, Badnji dane srećan da si!
- Domaćine dobar dan, danas slaviš Badnji dan. Ispred kuće Badnjak stavi i rođenje Božje slavi. Bog ti svaku sreću dao i od zla te sačuvao! Srećan Badnji dan!
- Dok čekaš da sunce posljednje zrake ugasi, osmijeh neka ti lice krasi. Neka ti duša od sreće blista, jer sutra slavimo rođenje Hrista. Sve tvoje želje i miran san neka ti donese današnji dan. Sretan Badnji dan!
- Neka ovaj Badnji dan bude vama radostan, puno sreće, puno slavlja od srca vam želim zdravlja. Nek vas Božja mudrost vodi i neka vas preporodi. Srećan Badnji dan!
- Noć se spustila pravo je vrijeme, da badnjak i vaš dom ukrasi, da Bog pomogne vašoj kući i od svakog zla vas spasi. Srećno Badnje veče!
- Kad se unesu badnjak i slama, a miris tamjana kućom kruži, tiho se molim za vaše zdravlje da Bog vam podari život što duži. Dobri dome, dobro veče i srećno vam Badnje veče!
- Kad badnjake unesete nek Vas svaka sreća sretne, sretala Vas milost Boga i u kući svakog tvoga! Nek vam radost kroz dom teče i srećno vam Badnje veče!
- Divno veče badnjega sjaja sa Hristom svetim neka te spaja, a vjera prava dušu ti krepi, da ti predstoje samo dani lijepi. Srećno badnje veče!
- Dok se mučiš sa posnim oslićem, nešto lijepo mirišeš nosićem, to u rerni prasence se peče, dobri dome srećno Badnje veče.
- Ljubav - koje danas malo ima, sreću - koja je uvijek nekako daleko kad nam je potrebna, nadu - koju često gubimo, zdravlje - koje kad imamo ne čuvamo, prijateljstvo - koje je danas baš rijetko, uspjeh - koji nam život ne garantuje. HRISTOS SE RODI!
- Ja nemam mnogo prijatelja, jedan od njih si upravo ti, sve ono što želim sebi, želim tvojoj porodici i tebi. Nek te ljubav svuda vodi, Mir Božji, Hristos se rodi!
- Danas oprosti dužnima, daj poljubac bližnjima, pomozi tužnima… U ponoć pogledaj nebo, vidjećeš zvijezdu što hodi i reci tiho: HRISTOS SE RODI!
- Dok čekaš da sunce posljednje zrake ugasi, osmijeh neka ti lice krasi. Neka ti duša od sreće blista, jer sutra slavimo rođenje Hrista. Sve tvoje želje i miran san neka ti donese današnji dan. Sretan Badnji dan!
- Oprosti danas svim dužnima, podari sreću najtužnijima, sačuvaj ljubav, vjeru i nadu, teži ka sreći, a ne ka padu. Uvijek voli i misli na Boga, nek čuva tebe i bližnjega tvoga. Badnjaci gore, nek sve ti se zlati, nek ti se dobro još boljim vrati. Srećno Badnje veče!