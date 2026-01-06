Logo
Uz badnjak uvijek ide i ova biljka: Malo ko zna njenu simboliku

Izvor:

ATV

06.01.2026

08:20

Pravoslavna crkva i njeni vjernici u utorak 6. januar obilježavaju Badnji dan i veče, vrlo bitan dan koji najavljuje najradosniji hrišćanski praznik - Božić.

Razni običaji i vjerovanja važe za ova dva pomenuta dana, a mnogi ne znaju jednu bitnu stvar.

Badnjak gori BL

Društvo

Ovi običaji čine Badnji dan posebnim

Prilikom badnjaka, ukoliko ste u gradu, uvijek je tu i grančica drena. Da li ste se ikad zapitali zašto je to tako i šta ta grančica predstavlja?

Odlazak po badnjak

Čim osvane Badnje jutro, kako tradicija nalaže, domaćin odlazi u šumu po badnjak i nakon što odabere mlado drvo badnjaka, uz veselje ga ostavlja pred prag doma.

U slučaju da ste u gradu, kupujete ga i takođe ga ostavljate ispred vrata. Zavisno od kraja do kraja i običaji se razlikuju, ali poslije badnjaka sledi dren, te domaćin ili neko od ukućana odlazi po grančicu drena.

Ako je domaćin sa sela i ima svoje drvo drena u blizini, onda po tradiciji, slično kao i kod uzimanja badnjaka, grančicu drena ne uzima golim rukama već uvijek ima rukavice, a umjesto sjekire grančicu siječe vinogradarskim makazama.

Šta predstavlja grančica drena u badnjaku?

Na prvom mjestu - zdravlje. Kad stigne božićno jutro, običaj je da se prvo pojede jedno zrnce drena kako bi se cijele godine bilo dobrog zdravlja.

Бадњи дан

Društvo

Danas je Badnji dan, ovo su običaji

Isto tako, običaji nalažu da se za Božić lomi čuvena česnica iliti pogača u koju domaćica "sakrije": neko zrno kukuruza, pšenice, pasulja, onda grančicu drena i badnjaka i jedan novčić, piše portal "Ona".

Novčić u ovom slučaju simbolizuje sreću i blagostanje, pšenica, kukuruz i pasulj se stavljaju u česnicu kad ukućani imaju živinu, badnjak je simbol plodnosti, a simbolizuje i zdravlje kao što je to simbolika čuvenog drena.

Simbol života i plodnosti

Dren je biljka koja rano cvijeta i daje plodove čak i u teškim uslovima, pa je simbol plodnosti, opstanka i blagostanja porodice.

U narodnim vjerovanjima, grančica drena uz badnjak znači da će porodica biti zdrava i plodna naredne godine.

Grančica drena se smatrala sredstvom zaštite od zlih duhova i nesreće.

Vjerovalo se da ako se stavi uz badnjak, dom će biti zaštićen, a kuća će "zračiti" pozitivnom energijom.

