Logo
Large banner

Данас је Бадњи дан, ово су обичаји

Извор:

АТВ

06.01.2026

07:09

Коментари:

0
Данас је Бадњи дан, ово су обичаји

Српска православна црква (СПЦ) и њени вјерници данас обиљежавају Бадњи дан, који најављује најрадоснији хришћански празник - Божић.

У црквеном календару овај дан је означен црним словом, и данас се пости.

amerika zastava pixabay

Свијет

Америчко Министарство тражи одузимање држављанства Миљковићу

Бадњи дан почиње рано ујутру сјечењем бадњака који се са првим мраком уноси у кућу, а осим тога, обиљежава се литургијама и окупљањем породице за посном трпезом. Назван је по сјеченој грани храста – бадњаку, светом дрвету Словена. То је посљедњи дан божићног поста, којим се вјерници припремају за прославу Божића којим се слави рођење Исуса Христа.

Бадњи дан и Божић су нераздвојни не само зато што долазе један послије другог, већ и зато што се допуњавају схватањима и обичајима које народ везује за њих.

Народни обичаји око Бадњег дана су доста стари и до данас се доста њих изгубило или заборавило, у различитим крајевима обичаји се умеју разликовати у неким елементима, али и поред тога ипак постоји доста заједничких обичаја који су врло слични.

Један од њих је да се уз бадњак у кућу уноси и жито како би наредна година била плодна, али и слама чиме се приноси жртва духу Христа који је рођен на слами. На Бадње вече се не спава, већ се бди и очекује свечани тренутак рођења Христовог.

rukovanje

Занимљивости

Сви користе ријеч буразер, а нико не зна како је настала

Према вјеровањима, на Бадњи дан ништа не треба да се износи из куће.

По народном вјеровању, бадњак се мора посјећи са три снажна ударца, а оно што сјекира од три пута не пресјече, довршава се ломљењем или увртањем.

Када домаћин донесе бадњак, прислони га на зидове куће и тек га с првим мраком уноси у свој дом. Док носи бадњак и сламу домаћин обилази кућу квоцајући као квочка, а остали укућани, посебно дјеца, иду за њим и пијучу попут пилића.

Симболика бадњака

Бадњак симболише храст који су пастири донијели у витлејемску пећину гдје је рођен Исус и који је Јосиф, Исусов земаљски отац, заложио да угрије хладну пећину.

Варнице које су полетеле у небо су најавиле посебан догађај.

илу-снијег-24112025

Друштво

Познати метеоролог изнио разочаравајућу прогнозу

Бадњак се ложи са посебним поштовањем, и моли за здравље, срећу и мир. Гори до Божића, наговјештавајући нову свјетлост коју доноси вјера у Христа.

Понегдје се вјерује и да је наложен бадњак симбол крста на коме је Исус разапет, а топлина ватре симболизује спасење људског рода до ког ће доћи захваљујући Христовој жртви.

Подијели:

Тагови:

Badnjak

Badnji dan

Божић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ове породиље имају право на подршку од 1.000 КМ за новорођенчад

Друштво

Ове породиље имају право на подршку од 1.000 КМ за новорођенчад

9 ч

0
Никола Борић

Остали спортови

Никола раздијелио милионе пријатељима и отишао да живи у шуму

9 ч

0
Посао за стотине раднике: Странци улажу у општину у Српској

Економија

Посао за стотине раднике: Странци улажу у општину у Српској

9 ч

0
Пожар у Трапистима

Хроника

Бањалука: Одјекнула експлозија, гори трафостаница

9 ч

3

Више из рубрике

Ове породиље имају право на подршку од 1.000 КМ за новорођенчад

Друштво

Ове породиље имају право на подршку од 1.000 КМ за новорођенчад

9 ч

0
Познати метеоролог изнио разочаравајућу прогнозу

Друштво

Познати метеоролог изнио разочаравајућу прогнозу

9 ч

0
Бадњачићи

Друштво

Бадњачићи спремни – православци сутра прослављају Бадњи дан

11 ч

0
Вода ријека

Друштво

Излила се ријека, обустављен саобраћај у дијелу Херцеговине

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

07

Познато ко је рањени младић - има дебео досије

08

02

Ламин Јамал испоштовао Новака Ђоковића

08

00

Ови обичаји чине Бадњи дан посебним

07

53

Ријека срушила мост у БиХ

07

45

Излила се Неретва, Цивилна заштита издала упозорење

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner