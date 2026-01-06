Данас је Бадњи дан, ово су обичаји

Извор:
Српска православна црква (СПЦ) и њени вјерници данас обиљежавају Бадњи дан, који најављује најрадоснији хришћански празник - Божић.
У црквеном календару овај дан је означен црним словом, и данас се пости.
Бадњи дан почиње рано ујутру сјечењем бадњака који се са првим мраком уноси у кућу, а осим тога, обиљежава се литургијама и окупљањем породице за посном трпезом. Назван је по сјеченој грани храста – бадњаку, светом дрвету Словена. То је посљедњи дан божићног поста, којим се вјерници припремају за прославу Божића којим се слави рођење Исуса Христа.
Бадњи дан и Божић су нераздвојни не само зато што долазе један послије другог, већ и зато што се допуњавају схватањима и обичајима које народ везује за њих.
Народни обичаји око Бадњег дана су доста стари и до данас се доста њих изгубило или заборавило, у различитим крајевима обичаји се умеју разликовати у неким елементима, али и поред тога ипак постоји доста заједничких обичаја који су врло слични.
Један од њих је да се уз бадњак у кућу уноси и жито како би наредна година била плодна, али и слама чиме се приноси жртва духу Христа који је рођен на слами. На Бадње вече се не спава, већ се бди и очекује свечани тренутак рођења Христовог.
Према вјеровањима, на Бадњи дан ништа не треба да се износи из куће.
По народном вјеровању, бадњак се мора посјећи са три снажна ударца, а оно што сјекира од три пута не пресјече, довршава се ломљењем или увртањем.
Када домаћин донесе бадњак, прислони га на зидове куће и тек га с првим мраком уноси у свој дом. Док носи бадњак и сламу домаћин обилази кућу квоцајући као квочка, а остали укућани, посебно дјеца, иду за њим и пијучу попут пилића.
Бадњак симболише храст који су пастири донијели у витлејемску пећину гдје је рођен Исус и који је Јосиф, Исусов земаљски отац, заложио да угрије хладну пећину.
Варнице које су полетеле у небо су најавиле посебан догађај.
Бадњак се ложи са посебним поштовањем, и моли за здравље, срећу и мир. Гори до Божића, наговјештавајући нову свјетлост коју доноси вјера у Христа.
Понегдје се вјерује и да је наложен бадњак симбол крста на коме је Исус разапет, а топлина ватре симболизује спасење људског рода до ког ће доћи захваљујући Христовој жртви.
