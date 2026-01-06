Otežano saobraćanje širom BiH: Obustave saobraćaja, zatvorena magistrala

Zbog izlijevanja rijeke, za saobraćaj je zatvorena i magistralni put Nevesinje-Gacko.

U zapadnoj Bosni pada snijeg i zadržava se na svim putnim pravcima, saobraća se otežano. Preko svih planinskih prevoja u ovom dijelu zemlje teretna vozila preko 7,5 tona moraju postaviti lance.

Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutros se saobraća po mokrom kolovozu, a zbog ledene kiše koja je padala tokom noći upozoravamo i na mjestimično zaleđene dionice. Posebno se skreće pažnja na dionice u jugozapadnoj Bosni, na širem području Livna i Glamoča.

Zbog težine snijega, česte su prijave oborenih stabala i granja na kolovoz. Takođe, skreće se pažnja i na odrone kamenja na kolovoz, kao i na smanjenu vidljivost, zbog magle.

Prognoze meteorologa nisu optimistične do kraja ove sedmice, pa se vozači mole da u skladu sa vremenskom situacijom planiraju svoja putovanja. Budite maksimalno oprezni. Na put ne krećite bez zimske opreme. Vozite sporije, čuvajte vaš život, kao i živote ostalih učesnika u saobraćaju.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog čestih izlijevanja vode na kolovoz na magistralnom putu Stolac-Domanovići-Tasovčići, postavljena je dodatna saobraćajna signalizacija upozorenja i ograničenja.

"Molimo vozače da prilagode vožnju uslovima na putu", poručuju iz BIHAMK-a.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Republici Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

Zbog pravoslavnog Božića, danas od 12 sati do sutra 07.01.2026. god. do ponoći zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija na putevima u Bosni i Hercegovini.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.