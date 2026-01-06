Logo
Large banner

Otežano saobraćanje širom BiH: Obustave saobraćaja, zatvorena magistrala

Izvor:

ATV

06.01.2026

07:29

Komentari:

0
Излила се ријека Заломка
Foto: ATV

Zbog popriječena 3 teretna vozila, na planinskom prevoju Rostovo (Novi Travnik-Bugojno) obustavljen je saobraćaj.

Zbog izlijevanja rijeke, za saobraćaj je zatvorena i magistralni put Nevesinje-Gacko.

U zapadnoj Bosni pada snijeg i zadržava se na svim putnim pravcima, saobraća se otežano. Preko svih planinskih prevoja u ovom dijelu zemlje teretna vozila preko 7,5 tona moraju postaviti lance.

Доналд Трамп

Svijet

Ovih pet zemalja je dobilo upozorenje iz Amerike

Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutros se saobraća po mokrom kolovozu, a zbog ledene kiše koja je padala tokom noći upozoravamo i na mjestimično zaleđene dionice. Posebno se skreće pažnja na dionice u jugozapadnoj Bosni, na širem području Livna i Glamoča.

Zbog težine snijega, česte su prijave oborenih stabala i granja na kolovoz. Takođe, skreće se pažnja i na odrone kamenja na kolovoz, kao i na smanjenu vidljivost, zbog magle.

Prognoze meteorologa nisu optimistične do kraja ove sedmice, pa se vozači mole da u skladu sa vremenskom situacijom planiraju svoja putovanja. Budite maksimalno oprezni. Na put ne krećite bez zimske opreme. Vozite sporije, čuvajte vaš život, kao i živote ostalih učesnika u saobraćaju.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

pelet - 10052025

Ekonomija

Minus je uveliko tu: Kakve su trenutno cijene peleta

Zbog čestih izlijevanja vode na kolovoz na magistralnom putu Stolac-Domanovići-Tasovčići, postavljena je dodatna saobraćajna signalizacija upozorenja i ograničenja.

"Molimo vozače da prilagode vožnju uslovima na putu", poručuju iz BIHAMK-a.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Republici Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

Zbog pravoslavnog Božića, danas od 12 sati do sutra 07.01.2026. god. do ponoći zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija na putevima u Bosni i Hercegovini.

Бадњи дан

Društvo

Danas je Badnji dan, ovo su običaji

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Podijeli:

Tagovi:

saobraćaj

obustava saobraćaja

stanje na putevima

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Америчко Министарство тражи одузимање држављанства Миљковићу

Svijet

Američko Ministarstvo traži oduzimanje državljanstva Miljkoviću

9 h

0
Сви користе ријеч буразер, а нико не зна како је настала

Zanimljivosti

Svi koriste riječ burazer, a niko ne zna kako je nastala

9 h

0
Познати метеоролог изнио разочаравајућу прогнозу

Društvo

Poznati meteorolog iznio razočaravajuću prognozu

9 h

0
Ове породиље имају право на подршку од 1.000 КМ за новорођенчад

Društvo

Ove porodilje imaju pravo na podršku od 1.000 KM za novorođenčad

9 h

0

Više iz rubrike

Данас је Бадњи дан, ово су обичаји

Društvo

Danas je Badnji dan, ovo su običaji

1 h

0
Ове породиље имају право на подршку од 1.000 КМ за новорођенчад

Društvo

Ove porodilje imaju pravo na podršku od 1.000 KM za novorođenčad

9 h

0
Познати метеоролог изнио разочаравајућу прогнозу

Društvo

Poznati meteorolog iznio razočaravajuću prognozu

9 h

0
Бадњачићи

Društvo

Badnjačići spremni – pravoslavci sutra proslavljaju Badnji dan

11 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

07

Poznato ko je ranjeni mladić - ima debeo dosije

08

02

Lamin Jamal ispoštovao Novaka Đokovića

08

00

Ovi običaji čine Badnji dan posebnim

07

53

Rijeka srušila most u BiH

07

45

Izlila se Neretva, Civilna zaštita izdala upozorenje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner