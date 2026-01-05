Badnjačići spremni – pravoslavci sutra proslavljaju Badnji dan

Svetinja u srcu Teslića okuplja mlade. Uz osmijeh na licu, i u toploj prazničnoj atmosferi, mladi su se složno prihvatili posla.

Pakovali su badnjačiće koje će vjernici iz hrama Presvete Trojice, poslije liturgije na Badnje veče, ponijeti svojim kućama. Sve su to mladi pripremali sa ljubavlju.

"Badnjačiće smo zapravo spremali za najradosniji praznik Božić, to jeste Badnje veče. Spremali smo ga u duhu zajedništva, radosti i ljubavi spremajući se za ovaj radostan praznik", kaže Teslićanka Danijela Simić.

"Prilikom pakovanja smo se svi smijali, radovali, pričali smo stalno. 05:03 (REZ) 05:15 Koliko se ti Milice raduješ predstojećim praznicima? Mnogo se radujem, kao i svi mi, jedva čekam tu atmosferu, toplinu doma, ljubavi i druženja sa bližnjima", istakla je Milica Mišić.

Posla sa omladinom prihvatili su se i njihovi vjeroučitelji iz osnovnih i srednjih škola. Kažu, imaju sjajnu djecu.

"I to samo pokazuje koliko djeca koja pohađaju pravoslavnu vjeronauku imaju volju i želju da naučeno na času i kroz cijeli obrazovni proces primjene i kroz djela i da slovo na papiru ne bude nešto prazno već da djeca kroz djela to pokazuju", objašnjava Boriša Subić vjeroučitelj iz Teslića.

I tako je iz godine u godinu. Tradicionalno, mladi, na ovaj način, daju svoj doprinos za Badnje veče.

"U porti hrama obavlja se paljenje samog badnjaka. To je ona vatra koju su prvi upalili pastiri koji su došli da obiđu bogomladenca Hrista u pećini u kojoj je on rođen sa jedne strane, a sa druge strane ta vatra predstavlja svjetlost i toplotu koju nam donosi bogomladenac Hristos i radosni praznik Božić", kaže Ljubiša Savić, đakon pri hramu Presvete Trojice u Tesliću.

A iz godine u godinu sve više Teslićana porodično se okuplja pri svojim hramovima na večernjoj službi, osvećenju i nalaganju badnjaka. Tako će biti i sutra od 18 časova kada počinje večernja služba u hramu Presvete Trojcie.