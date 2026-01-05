Logo
Upoznajte Milicu Avramov - majku, preduzetnicu, humanitarku

Izvor:

ATV

05.01.2026

20:20

Милица Аврамов
Foto: ATV

U našoj narednoj priči upoznaćemo vas sa Milicom Avramov - majkom troje djece i četvrtim na putu, koja svakodnevno gradi toplinu i sreću u svojoj porodici.

Nedjeljom pomaže u Manastiru Miloševac kod Prijedora, a u svom domu, zajedno sa majkom, posvećeno veze i uređuje sitnice koje čine dom posebnim.

Iza sebe ima poslastičarnicu u kojoj nesebično dijeli svoju kreativnost, praveći torte, kolače i ketering za sve prilike.

Запалио се аутомобил-05012026

Srbija

Stravičan snimak sa granice: Vatra ''guta'' automobil

Redovno učestvuje u humanitarnim akcijama, šireći dobrotu i osmijehe.

Ova priča je više od obične priče o porodici – to je priča o ljubavi, predanosti i malim djelima koja zajedno stvaraju veliki život.

Pogledajte cijelu priču u video prilogu.

