Upoznajte Milicu Avramov - majku, preduzetnicu, humanitarku

U našoj narednoj priči upoznaćemo vas sa Milicom Avramov - majkom troje djece i četvrtim na putu, koja svakodnevno gradi toplinu i sreću u svojoj porodici.
Nedjeljom pomaže u Manastiru Miloševac kod Prijedora, a u svom domu, zajedno sa majkom, posvećeno veze i uređuje sitnice koje čine dom posebnim.
Iza sebe ima poslastičarnicu u kojoj nesebično dijeli svoju kreativnost, praveći torte, kolače i ketering za sve prilike.
Redovno učestvuje u humanitarnim akcijama, šireći dobrotu i osmijehe.
Ova priča je više od obične priče o porodici – to je priča o ljubavi, predanosti i malim djelima koja zajedno stvaraju veliki život.
Pogledajte cijelu priču u video prilogu.
