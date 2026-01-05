Logo
U ovoj zemlji se od danas zabranjuje reklamiranje brze hrane: Žele da suzbiju gojaznost kod djece

Izvor:

Tanjug

05.01.2026

18:32

Брза Храна
Foto: Pixabay

U Velikoj Britaniji danas je stupila na snagu zabrana reklamiranja brze i nezdrave hrane na televiziji i internetu, u okviru mjera za suzbijanje gojaznosti kod djece.

Zabrana važi na cijeloj teritoriji Ujedinjenog Kraljevstva i odnosi se na oglašavanje hrane i pića sa visokim sadržajem masti, soli i šećera na televiziji pre 21 čas, kao i u bilo koje vrijeme na internetu.

Mjera obuhvata proizvode koji se, prenosi BBC, smatraju najvećim uzročnicima gojaznosti kod djece, među kojima su gazirani napici, čokolada i slatkiši, pice i sladoledi. Zabrana se, pored nezdravih proizvoda, odnosi i na pojedine vrste kaša i žitarica za doručak, zaslađene pekarske proizvode, kao i gotova jela i sendviče.

Odluka o tome koji proizvodi potpadaju pod zabranu donosi se na osnovu sistema bodovanja kojim se procenjuju nutritivne vrednosti i sadržaj zasićenih masti, soli i šećera. Obične ovsene pahuljice i većina kaša, muslija i granola nisu obuhvaćene merama, ali verzije sa dodatim šećerom, čokoladom ili sirupom mogu biti zabranjene.

Zabrana se odnosi samo na oglase u kojima se vide nezdravi proizvodi, što znači da lanci brze hrane i dalje mogu da se reklamiraju korišćenjem imena brenda. Do sada su ovakve reklame bile zabranjene samo na platformama na kojima je više od 25 odsto publike mlađe od 16 godina.

Prema podacima britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS), gotovo svako deseto dijete uzrasta sedam godina živi sa gojaznošću, dok jedno od petoro djece do pete godine ima problema sa karijesom.

Vlada navodi da izloženost djece reklamama za nezdravu hranu utiče na njihove prehrambene navike od ranog uzrasta i povećava rizik od prekomjerne tjelesne težine.

Vlada procjenjuje da će nova zabrana spriječiti oko 20.000 slučajeva gojaznosti kod djece.

Velika Britanija

brza hrana

