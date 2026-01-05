Poznato ko će biti Madurov advokat

Izvor:
Predsjednika Venecuele Nikolasa Madura će na suđenju u Njujorku zastupati iskusni advokat Beri Polak, koji je zastupao osnivača Vikiliksa Džulijana Asanža, pokazuju sudski dokumenti.
Polak radi za firmu Haris Sen Loran i Vešler LLP, prenosi CBS.
On je pomogao u posredovanju u sporazumu o priznanju krivice kojim se Asanž 2024. godine izjasnio krivim po jednoj tački optužnice, za objavljivanje američkih vojnih tajni.
Maduro i njegova supruga Silija Flores prebačeni su u zgradu suda u Njujorku, pred kojim će se kasnije danas pojaviti po američkim optužbama za krijumčarenje droge i oružja.
Maduro je pod policijskom pratnjom prevezen iz zatvora u Bruklinu u kojem se nalazio otkako je zarobljen u Karakasu tokom vikenda, nakon čega je helikopterom prebačen do zgrade suda.
Očekuje se da će u sudu Maduru i Flores biti pročitana optužnica, nakon čega će se oni izjasniti o krivici.
Sjedinjene Američke Države su u subotu, 3. januara oko dva sata poslije ponoći po lokalnom vremenu, u vojnoj akciji u Karakasu uhapsile Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gdje će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika i oružja.
