Trampov špijunski avion misteriozno kružio oko važnog čvorišta

Avion američke mornarice P-8 Posejdon uočen je u ponedeljak ujutru kako kruži iznad oblasti poznate kao važno čvorište za krijumčarenje droge, nedaleko od obale Meksika.

Prema podacima sa sajtova za praćenje letova, avion je izvodio izviđačko-nadzorne aktivnosti nekoliko milja od obale, u zoni nadomak Tihuane, grada koji je godinama opterećen nasiljem organizovanog kriminala i važi za jedan od ključnih koridora za djelovanje narkokartela.

P-8 Posejdon poletio je iz Pomorske vazduhoplovne baze Vidbi Ajlend u saveznoj državi Vašington, letio preko Oregona i Kalifornije, zatim izveo više kružnih manevara iznad Pacifika kod obale Meksika i južne Kalifornije, nakon čega se vratio u bazu.

Letjelica je opremljena naprednim senzorima za otkrivanje ciljeva na površini mora i ispod nje, a često se koristi za praćenje sumnjivih plovila i kretanja na moru.

Ovaj let dolazi svega nekoliko dana nakon što je predsjednik SAD Donald Tramp uputio oštro upozorenje Meksiku zbog trgovine drogom, nagovještavajući mogućnost vojne akcije nalik onoj koja je tokom vikenda sprovedena u Venecueli.

Tramp je ocijenio da narkokarteli i dalje kontrolišu velike dijelove Meksika i optužio vlasti te zemlje da ne uspijevaju da im se odlučno suprotstave.

"Karteli upravljaju Meksikom, sviđalo se to nekome ili ne. Nije prijatno to reći, ali karteli vode Meksiko", rekao je Tramp.

Za sada nije poznato da li je let P-8 Posejdona direktno povezan sa Trampovim izjavama ili je riječ o rutinskoj izviđačkoj misiji u ovom regionu.

Putanja leta obuhvatala je područje južno od obale Kalifornije, prema Donjoj Kaliforniji i Ensenadi, uključujući teritorijalne vode i isključive ekonomske zone koje počinju kod San Dijega i Tihuane i prostiru se oko 352 milje zapadno u Tihi okean.