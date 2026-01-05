Logo
Izlila se rijeka, obustavljen saobraćaj u dijelu Hercegovine

ATV

05.01.2026

20:42

0
Вода ријека
Foto: ATV BL

Obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Nevesinje-Gacko zbog izlivanja rijeke Zalomke, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Meteorolozi su ranije najavili da se u Hercegovini danas očekuje obilna kiša zbog čega je moguće izlivanje manjih rijeka i potoka.

Rijeka Zalomka izvire kod Gatačkog polja, a protiče kroz Nevesinjsko polje.

U Republici Srpskoj kolovozi su većim dijelom mokri i klizavi, a u višim planinskim predjelima i preko prevoja mjestimično ima ugaženog snijega na kolovozu.

poplava

Gacko

Nevesinje

