Stefan koji je stradao u noćnom klubu u Švajcarskoj biće sahranjen u Srbiji

Tijelo Stefana Ivanovića (30) biće dopremljeno iz Švajcarske u Srbiju, a sahrana je zakazana za subotu kada će ga na vječni počinak ispratiti porodica i prijatelji na seoskom groblju kod Ljiga.

Stefan Ivanović, radnik obezbjeđenja bara “Le Constellation” na skijalištu u Švajcarskoj, podsjetimo, tragično je nastradao u novogodišnjoj noći kada je izbio požar. Danima se Srbin vodio kao nestao, a onda je stigla stravična vijest da je Stefan nastradao spašavajući hrabro goste lokala. Nesebično je Stefan nekoliko puta ulazio u zapaljeni bar i iznosio mahom omladinu, ali se u jednom trenutku zaglavio i njegovo tijelo pronađeno je nakon uviđaja.

Scena Goca Tržan se rasplakala pred kamerama kada je ugledala jednu fotografiju

Identifikovan je pomoću DNK koji je ranije švajcarskoj policiji dala porodica Ivanović.

Sahrana u selu Jajčić

– Tijelo našeg Stefana Ivanovića svakog časa bi trebalo da bude dopremljeno iz Švajcarske u Srbiju gdje će biti sahranjen u rodnom selu Jajčić kod Ljiga. Svi smo neizmjerno i tužni i ponosni na našeg Stefija koji je i ovog puta pokazao da je veliki heroj – kaže prijatelj nastradalog Srbina.

– U pitanju je istinski heroj! Bez trunke razmišljanja dok su svi bježali, vraćao se nekoliko puta u vatru koja je gutala sve pred sobom iz izvlačio mladiće i djevojke. Nije nam još poznato da li se ugušio ili je možda pao neki teret na njega, ali ostao je zaglavljen u zapaljenom baru. Danima smo tragali za njim i nismo gubili nadu da će biti dobro, nažalost došla je loša vijest. Stefan je jedna od 40 žrtava požara u baru – dodao je on.

Svijet Poplave i u Albaniji: Kuće pod vodom, desetine porodica evakuisane

Porodica Ivanović, prema njegovim riječima, neutješna je zbog gubitka koji nikada neće moći da prebole. On je bio njihov miljenik, čistog, dobrog i otvorenog srca. Prijatelj stradalog naveo je da će čuvati uspomenu na njega, jer je to najmanje što mogu da urade.

Vlasnici bara pod istragom

Dosadašnja istraga je utvrdila da je do požara najvjerovatnije došlo nakon što se zapalio plafon kada je pirotehnika, tačnije prskalice na bocama, zahvatila taj dio bara. Požar se munjevitom brzinom proširio, scene koje su uslijedile bile su jezive. Ishod – katastrofalan, 40 osoba je preminulo, od kojih je najmlađa žrtva djevojčica od 14 godina, dok je 119 gostiju kluba teško povrijeđeno.

Svijet Veoma rijedak prizor: Snijeg u ovoj državi nakon 25 godina

Istraga povodom nezapamćene tragedije na poznatom švajcarskom skijalištu pokrenuta je protiv vlasnika bara, odnosno francuskog bračnog para koji više od deset godina rukovode lokalom.

Njima se na teret stavlja da su počinili krivična djela ubistvo iz nehata i pokušaj ubistva iz nehata.