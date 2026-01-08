Makron pozvao na stvaranje evropske "strategije moći"

Logo
Макрон позвао на стварање европске "стратегије моћи"
Foto: Tanjug / AP

Francuski predsjednik Emanuel Makron pozvao je na stvaranje evropske "strategije moći" zasnovane na snažnijoj odbrani i ekonomskoj zaštiti kontinenta.

U svom obraćanju ambasadorima inostranih zemalja u Francuskoj, Makron je istakao da "svet gubi ravnotežu" i da "vlada zakon najjačeg"', izrazivši odlučnost da ni Francuska ni Evropa neće postati vazalne države, prenosi Evraktiv.

Pozvao je na usvajanje "logike moći" koju je ocijenio kao "jedini efikasan način za odbranu evropskih interesa od američkih i kineskih giganata".

Makron je pozdravio rezultate posljednjeg sastanka Koalicije voljnih za Ukrajinu i založio se za kontinuirani napredak u evropskoj odbrani i "evropskoj strateškoj autonomiji", koja, kako je rekao, mora brzo da se pretvori u konkretne vojne kapacitete.

"U tom cilju, francuski proizvođači odbrambene opreme se podstiču da traže nove komercijalne mogućnosti širom evropskog tržišta", rekao je Makron.

Makron je pohvalio protekcionističke ekonomske mjere Evropske komisije usmerene na sprečavanje "totalne deindustrijalizacije" Evrope.

"Ovi koraci moraju biti praćeni mjerama pojednostavljenja kako bi se povećala konkurentnost evropskih kompanija i podržani masivnim ulaganjima u buduće tehnologije", naveo je Makron.

Pozvao je na zaštitu evropske regulative tehnološkog sektora.

"Zakon EU o digitalnim uslugama (DSA) i Zakon o digitalnim tržištima (DMA) su dva propisa koja se moraju braniti i jačati", rekao je francuski predsjednik.

Govoreći o odluci Sjedinjenih Američkih Država da se povuku iz 66 međunarodnih organizacija, Makron je rekao da Francuska mora da ''maksimizira'' svoj uticaj u vrijeme kada ''mnoge zemlje žele globalizaciju sa jasnim pravilima igre''.

"Pod francuskim predsjedavanjem G7, ovaj multilateralni pristup bi trebalo da pomogne u rješavanju globalnih trgovinskih neravnoteža izazvanih američkim tarifama i eksponencijalnim rastom kineskog izvoza", naveo je Makron.

