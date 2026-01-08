Logo
Lukašenko o hapšenju Madura: Izdaja!

08.01.2026

18:01

Лукашенко о хапшењу Мадура: Издаја!
Foto: Tanjug/AP

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko izjavio je da je zarobljavanje venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura u akciji SAD povezano sa izdajom.

"Želim da shvatite da je tu svega bilo. I sporazum i novac koji je plaćen, uključujući ljude u Venecueli i vojne i civilne ličnosti. Bilo je dosluha i bilo je izdaje. Svega je tu bilo", rekao je Lukašenko.

Ako SAD nastave sa kopnenim upadom u Venecuelu, Lukašenko je ocijenio da se to neće završiti u njihovu korist i rezultovaće hiljadama žrtava, uključujući američke građane. "Mislim da to ne želi ni Donald Tramp ni drugi", dodao je Lukašenko.

On je rekao da je Tramp morao da dozvoli vojsci da pokaže da je "sposobna za nešto" nakon, kako je naveo, bježanja iz Avganistana dok su se držali za stajne trapove aviona.

Tagovi:

Nikolas Maduro

Aleksandar Lukašenko

