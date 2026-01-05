Logo
Zaposleni pod vojnim režimom: Objavljena mobilizacija u Venecueli

Izvor:

Agencije

05.01.2026

19:09

Komentari:

0
Полиција у Каракасу
Foto: Tanjug/AP Photo/Cristian Hernandez

Vlasti u Venecueli objavile su mobilizaciju oružanih snaga nakon američkog napada i uvele vojni režim za zaposlene u naftnoj industriji i drugim ključnim granama.

"Naređuje se hitna mobilizacija nacionalnih oružanih snaga širom zemlje i korištenje postojeće nacionalne moći za odbijanje strane agresije", navedeno je u dekretu objavljenom na portalu za državnu dokumentaciju.

Николас Мадуро-04012026

Svijet

Konačno se oglasio sin Nikolasa Madura: Nećete vidjeti

U dokumentu se dodaje da se zaposleni u najvažnijim preduzećima "privremeno stavljaju pod vojni režim".

Dekretom je predviđeno jačanje patrola na kopnenim, vazdušnim i morskim granicama zemlje.

Dekret, sa datumom od 3. januara, nosi potpise predsjednika Nikolasa Madura, potpredsjednika Delsi Rodrigez i članova Vlade.

Dokument ostaje na snazi 90 dana od datuma objavljivanja.

