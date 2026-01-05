Zaposleni pod vojnim režimom: Objavljena mobilizacija u Venecueli

Izvor:
Agencije
05.01.2026
19:09
Komentari:0
Vlasti u Venecueli objavile su mobilizaciju oružanih snaga nakon američkog napada i uvele vojni režim za zaposlene u naftnoj industriji i drugim ključnim granama.
"Naređuje se hitna mobilizacija nacionalnih oružanih snaga širom zemlje i korištenje postojeće nacionalne moći za odbijanje strane agresije", navedeno je u dekretu objavljenom na portalu za državnu dokumentaciju.
Svijet
Konačno se oglasio sin Nikolasa Madura: Nećete vidjeti
U dokumentu se dodaje da se zaposleni u najvažnijim preduzećima "privremeno stavljaju pod vojni režim".
Dekretom je predviđeno jačanje patrola na kopnenim, vazdušnim i morskim granicama zemlje.
Dekret, sa datumom od 3. januara, nosi potpise predsjednika Nikolasa Madura, potpredsjednika Delsi Rodrigez i članova Vlade.
Dokument ostaje na snazi 90 dana od datuma objavljivanja.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu