Građanima poslat SMS zbog ''vremenske bombe'': Vremenske prilike opasne po život

Izvor:

Telegraf

08.01.2026

17:24

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP/Johan Nilsson

Meteorološki zavod Velike Britanije podigao je upozorenje na vjetar za Kornvol i Ostrva Sili na crveni nivo, navodeći da će vremenske prilike sada predstavljati "opasnost po život".

Saopšteno je da će oluja Goreti donijeti "opasne olujne vjetrove", koji će trajati od 16 do 23 časa danas.

Meteorolozi dodaju da treba očekivati "oštećenja zgrada i kuća, sa krovovima koje će vjetar odnositi i oborenim dalekovodima", kao i "leteće krhotine koje predstavljaju opasnost po život".

U priobalnim područjima predviđaju se veoma veliki talasi, uz mogućnost da morski materijal bude "izbačen na puteve, šetališta uz obalu i kuće".

Očekuju se i prekidi u snabdijevanju električnom energijom, koji bi mogli da utiču i na mobilnu telefoniju.

Meteorološki zavod navodi i da će oluja donijeti "period izuzetno jakih sjeverozapadnih vjetrova", sa maksimalnim udarima od 130 do 160 kilometara na čas, ili čak i jačim.

Iz Kabineta vlade navode da će kompatibilni mobilni telefoni emitovati glasan zvuk nalik sireni čak i ako su podešeni na nečujni režim. Zvuk i vibracija trajaće oko 10 sekundi.

Šta je "vremenska bomba" i koliko često pogađa Veliku Britaniju?

Oluja Goreti, prva imenovana oluja ove godine, danas pogađa Veliku Britaniju i sa sobom donosi takozvanu "vremensku bombu".

Ovaj fenomen, poznat i kao eksplozivna ciklogeneza ili bombastični ciklon, može da izazove snijeg i vjetrove dovoljno jake da obaraju drveće i nanesu strukturnu štetu.

Iako vremenska bomba nije direktno povezana sa meteorološkim upozorenjima, ta dva fenomena mogu biti međusobno povezana.

